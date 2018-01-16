Украина сократила потребление антрацита почти вдвое

Украина сократила потребление антрацита почти вдвое

Украина в 2017 году почти вдвое меньше использовала угля антрацитовой группы, чем в 2016 году

Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр Владимир Кистион.Украина в 2017 году почти вдвое меньше использовала угля антрацитовой группы, чем в 2016 году.

"Если в 2016 году мы сожгли 8,9 млн тонн антрацита, то в прошлом году, по предварительным подсчетам, потреблено 4,8 миллиона тонн дефицитного угля", - заявил Кистион.

Напомним, в начале декабря была образована Национальная угольная компания, в которую вошло более тридцати государственных шахт.

Государственный угольный сектор в 2016 году получил 2,5 млрд грн убытков от производства угля, которые частично были покрыты за счет бюджетной поддержки в 1,2 млрд грн.

В 2015 году при убытках в 2,5 млрд грн бюджетная поддержка составила 1,372 млрд грн, а еще годом ранее при убытках в 5 млрд грн поддержка достигала 4,1 млрд грн.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Экспорт польского газа увеличился вдвое по итогам 2017 годаЭкспорт польского газа увеличился вдвое по итогам 2017 года
Бывший топ-менеджер Бахматюка возглавила ГПЗКУБывший топ-менеджер Бахматюка возглавила ГПЗКУ
Минфин фюрера РФ заявил о полном исчерпании и ликвидации Резервного фондаМинфин фюрера РФ заявил о полном исчерпании и ликвидации Резервного фонда
Польские сыры в Украине при проверке оказались фальсификатомПольские сыры в Украине при проверке оказались фальсификатом
Заброшены и разграблены: В сети появились фото отжатых украинских супермаркетов в «ЛНР»Заброшены и разграблены: В сети появились фото отжатых украинских супермаркетов в «ЛНР»
Блок рекламы


Похожие новости
В 2017 году Украина уменьшила на 6,2% добычу нефтиВ 2017 году Украина уменьшила на 6,2% добычу нефти
За 11 месяцев Украина увеличила экспорт товаров в РФ на 38,2%За 11 месяцев Украина увеличила экспорт товаров в РФ на 38,2%
Украина оказалась на втором месте по поставкам сливочного масла в ЕСУкраина оказалась на втором месте по поставкам сливочного масла в ЕС
Украина за 5 дней выбрала квоты на экспорт пшеницы и кукурузы в ЕС
Украина увеличила экспорт малины в ЕС в 52 раза за пять летУкраина увеличила экспорт малины в ЕС в 52 раза за пять лет
Украина из-за морозов увеличила отбор газа из хранилищУкраина из-за морозов увеличила отбор газа из хранилищ
Мировые цены на нефть за неделю выросли почти на 5%Мировые цены на нефть за неделю выросли почти на 5%
Украина завершит поставки танков "Оплот" в Таиланд до конца кварталаУкраина завершит поставки танков "Оплот" в Таиланд до конца квартала
Украина за 10 дней выбрала годовую квоту на поставку меда и соков в ЕСУкраина за 10 дней выбрала годовую квоту на поставку меда и соков в ЕС
Украина отложила запрет на закупку "домашнего" молока у селянУкраина отложила запрет на закупку "домашнего" молока у селян
Последние новости
Подгружаем последние новости