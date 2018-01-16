Украина сократила потребление антрацита почти вдвое

Украина в 2017 году почти вдвое меньше использовала угля антрацитовой группы, чем в 2016 году

Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр Владимир Кистион.Украина в 2017 году почти вдвое меньше использовала угля антрацитовой группы, чем в 2016 году.

"Если в 2016 году мы сожгли 8,9 млн тонн антрацита, то в прошлом году, по предварительным подсчетам, потреблено 4,8 миллиона тонн дефицитного угля", - заявил Кистион.

Напомним, в начале декабря была образована Национальная угольная компания, в которую вошло более тридцати государственных шахт.

Государственный угольный сектор в 2016 году получил 2,5 млрд грн убытков от производства угля, которые частично были покрыты за счет бюджетной поддержки в 1,2 млрд грн.

В 2015 году при убытках в 2,5 млрд грн бюджетная поддержка составила 1,372 млрд грн, а еще годом ранее при убытках в 5 млрд грн поддержка достигала 4,1 млрд грн.