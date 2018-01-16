В Украине зафиксирован спад сельхозпроизводства в 2017 году

В Украине зафиксирован спад сельхозпроизводства в 2017 году

Государственная служба статистики Украины зафиксировала спад производства сельскохозяйственной продукции в Украине в 2017 году в 2,7% по сравнению с 2016 годом.

Об этом говорится в сообщении Госстата.

Согласно статистическим данным, сельскохозяйственные предприятия за 2017 год сократили производство на 3,9%, а население – на 1,2%. При этом производство растениеводческой продукции в прошлом году сократилось на 3,6% по сравнению с 2016 годом – спад производства этой продукции в сельхозпредприятиях и в домохозяйствах составил 5,2% и 1,1% соответственно.

Кроме того, производство животноводческой продукции в 2017 году сократилось на 0,4%. При этом на предприятиях производство продукции выросло на 0,6%, а в хозяйствах населения сократилось на 1,3%.

Как отметили в Госстате, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, в правительстве уверяют, что в 2018 году неожиданного роста цен не предвидится. Так, Владимир Гройсман еще в октябре 2017 году заявил, что Национальный банк Украины улучшил прогноз роста ВВП и по итогам года он превысит 2%, а это значит, что цены в стране будут стабильными.




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