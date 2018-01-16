Данилюк: причастные к мошенничеству в Приватбанке должны понести ответственность

"Я рад, что у нас есть результат, который четко доказывает факт мошенничества в Приватбанке".

Данилюк: причастные к мошенничеству в Приватбанке должны понести ответственность
Фото: Сергей Нужненко

Министр финансов Александр Данилюк считает, что компания Kroll доказала факт мошенничества в Приватбанке в период до его национализации.

Об этом он написал в фейсбуке, комментируя обнародованные во вторник результаты forensic audit Приватбанка.

"Я рад, что у нас есть результат, который четко доказывает факт мошенничества в «Приватбанке» в период до его национализации. Сейчас банк, Минфин и НБУ борются за возвращение средств, украденных из Приватбанка. И те, кто сознательно или бессознательно тормозил процесс, уже не будет иметь другого варианта, кроме как поддерживать нас в этой борьбе. Все причастные лица должны понести ответственность", - заявил Данилюк.

Напомним, что в Kroll заявили, что Приватбанк перед национализацией был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет. Это привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере 5,5 млрд долларов США.

Бывший совладелец Приватбанка Игорь Коломойский считает, что результаты расследования компании Kroll по Приватбанку не имеют юридического значения.


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