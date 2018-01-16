Кабмин потратит 4 млрд гривен на строительство новых ферм
Премьер обеспокоен снижением надоев.
Кабинет Министров согласовал механизмы поддержки животноводства в 2018 году. В бюджете на это заложено 4 млрд гривен.
Об этом сообщается на сайте правительства со ссылкой на премьера Владимира Гройсмана.
Он посетовал, что в прошлом году производство говядины и молока снизилось до исторического минимума.
"Поэтому до конца января мы разрабатываем продукт, в феврале - выходим с программами, в марте - начинаем работу, - сказал Гройсман. - Мы подкрепим внутренний рынок (продукции животноводства), поддержим экспорт и выровняем ситуацию".
4 млрд грн, предусмотренные на животноводство, будут направлены прежде всего на поддержку строительства новых ферм и комплексов - либо на удешевление кредитов на строительство, либо на компенсацию части собственных средств производителей, потраченных на строительство. Максимальный кредитный ресурс - 10 млн евро на один товарный комплекс под 3% годовых на 5 лет. Максимальный размер компенсации - 25% от объема расходов. По прогнозам правительства, это должно привести росту поголовья скота не менее чем на 11%, а надоев молока - не менее чем на 5%.
Также через неделю в правительстве планируют согласовать программу развития садоводства. Бюджетные ассигнования на этот сегмент составляют около 300 млн грн, цель инвестирования - наращивание площадей садов более чем на 3 тыс. га, привлечения новых технологий хранения и переработки плодов, а также создание около 30 тыс. новых рабочих мест.
Будет продолжена и программа компенсации стоимости сельхозтехники. Объем бюджетного финансирования на это в 2018 году составляет 1 млрд грн.
В рамках программы развития фермерства с объемом бюджетного финансирования 1 млрд грн средства будут направляться на удешевление кредитов - до 1% кредитной ставки на помощь по закупке техники, селекции семян, консультационных услуг.
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