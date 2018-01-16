В 2017 году газодобыча в Украине выросла на 4,1% - Госстат

В 2017 году газодобыча в Украине выросла на 4,1% - Госстат

В 2017 году Украина нарастила собственную газодобычу на 4,1%.

Об этом  сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

“Добыча газа в Украине в 2017 году увеличилась на 4,1%”, — рассказали в профильном министерстве.

Кроме того, в прошлом году также увеличился на 13,7% транзит газа по территории Украины.

Ранее сообщалось, что за январь — ноябрь 2017 года добыча газа в Украине увеличилась на 3,9%.

Напомним, в течение 2017 года Украина импортировала 14,1 млрд куб.м газа, что на 26,8% больше, чем годом ранее.




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