В Киеве вновь подорожал наличный доллар
В обменных пунктах киевских банков курс покупки и продажи доллара продолжает расти. Вместе с американской валютой дорожает и евро.
Об этом сообщает сервис
Так по состоянию на 9:30 курс наличного доллара вырос по сравнению с 15 января на 0,76 коп. до 28,6925 UAH/USD, курс покупки - на 0,77 коп. до 28,3656 UAH/USD.
При этом средний курс покупки евро повысился на 19,84 коп. до 34,4788.
Напомним, Нацбанк на вторник, 16 января, ослабил курс нацвалюты.
Между тем, в НБУ назвали причиной обвала гривны избыточный спрос на валюту в результате большого количества праздников в мире в январе.
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Финансы
16.01.2018 17:07