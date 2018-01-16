В Киеве вновь подорожал наличный доллар

В обменных пунктах киевских банков курс покупки и продажи доллара продолжает расти. Вместе с американской валютой дорожает и евро.

Об этом сообщает сервис Bin.ua.

Так по состоянию на 9:30 курс наличного доллара вырос по сравнению с 15 января на 0,76 коп. до 28,6925 UAH/USD, курс покупки - на 0,77 коп. до 28,3656 UAH/USD.

При этом средний курс покупки евро повысился на 19,84 коп. до 34,4788.

Напомним, Нацбанк на вторник, 16 января, ослабил курс нацвалюты.

Между тем, в НБУ назвали причиной обвала гривны избыточный спрос на валюту в результате большого количества праздников в мире в январе.