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НАБУ закупило услуги по письменному переводу с 33 языков за 800 тысяч гривен Национальное антикоррупционное бюро закупило у ООО "Линго" услуги по письменному переводу с 33 иностранных языков на общую сумму 800 тыс. гривен. Об этом говорится в соответствующем договоре от 15 января, обнародованном в системе публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини. Согласно договору, необходимый перечень иностранных языков для услуг по письменному переводу включает: английский, арабский, болгарский, греческий, датский, эстонский, иврит, испанский, итальянский, китайский, корейский, латышский, литовский, молдавский, нидерландский, немецкий, норвежский, персидский, польский, португальский, русский, румынский, сербский, словацкий, турецкий, венгерский, финский, французский, хорватский, чешский, шведский, черногорский и японский. Услуга включает перевод как с иностранного на украинский, так и с украинского на иностранный. Для перевода будут предоставляться специализированные профессиональные тексты правовой тематики. Информация, предоставляемая для перевода НАБУ, является конфиденциальной. Напомним, ранее сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможных злоупотреблений со стороны руководства Министерства юстиции.

golos.ua

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