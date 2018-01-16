Forensic audit Приватбанка показал $5,5 млрд убытков перед национализацией

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Результаты независимого расследования компании Kroll показали, что Приватбанк перед национализацией был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет. Это привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере 5,5 млрд долларов США .

Об этом говорится в результатах расследования, представленных Национальным банком Украины во вторник.

Детективы выяснили, что кредитные средства банка использовались для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за границей в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц.

Также не исключено, что банк использовался для отмывания денег. Объем операций и быстрота их проведения, отсутствие обоснованной экономической связи между лицом, которое погашает кредит, и начальным заемщиком, а также широкое использование офшорных компаний специального назначения (SPV), свидетельствуют о попытках скрыть истинное предназначение средств от регуляторов и других стейкхолдеров.

Внутри Приватбанка существовал еще один банк, который обеспечивал проведение платежей и способствовал движению средств по сотням кредитных договоров на миллиарды долларов в интересах лиц, связанных с бывшими акционерами. Этот тайный банк обслуживали сотни сотрудников Приватбанка.

Теневой банк выдавал кредиты, которые обычно использовались для погашения основной суммы и процентов по существующим кредита связанных лиц. Он обеспечивал транзакции с целью скрыть источник и настоящее предназначение кредитных средств, создавая видимость обычного клиентоориентированного банка. Чтобы скрывать риски при кредитовании связанных лиц Приватбанк неоднократно подавал ложную информацию о своем финансовом состоянии.

Также установлено, что перед национализацией более 95% корпоративного кредитного портфлея было предоставленно связанным лицам. 75% кредитов контролировали 36 заемщиков. Большинство из них не погашаются и являются просроченными.

Фото: bank.gov.ua Фото: bank.gov.ua Фото: bank.gov.ua Фото: bank.gov.ua Фото: bank.gov.ua Фото: bank.gov.ua Фото: bank.gov.ua

Компания Kroll ранее расследовала банкротство ирландского Glitnir Bank, трех банков в Молдове, изучала финансовую сеть Саддама Хусейна, отслеживала активы афганского Kabul Bank после его банкротства, помогала офису спецпрокуратуры Сьерра-Леона расследовать активы бывшего президента Либерии Чарльза Тейлора.