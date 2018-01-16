Forensic audit Приватбанка показал $5,5 млрд убытков перед национализацией

Forensic audit Приватбанка показал $5,5 млрд убытков перед национализацией
Фото: Сергей Нужненко

Результаты независимого расследования компании Kroll показали, что Приватбанк перед национализацией был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет. Это привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере 5,5 млрд долларов США.

Об этом говорится в результатах расследования, представленных Национальным банком Украины во вторник.

Детективы выяснили, что кредитные средства банка использовались для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за границей в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц.

Также не исключено, что банк использовался для отмывания денег. Объем операций и быстрота их проведения, отсутствие обоснованной экономической связи между лицом, которое погашает кредит, и начальным заемщиком, а также широкое использование офшорных компаний специального назначения (SPV), свидетельствуют о попытках скрыть истинное предназначение средств от регуляторов и других стейкхолдеров.

Внутри Приватбанка существовал еще один банк, который обеспечивал проведение платежей и способствовал движению средств по сотням кредитных договоров на миллиарды долларов в интересах лиц, связанных с бывшими акционерами. Этот тайный банк обслуживали сотни сотрудников Приватбанка.

Теневой банк выдавал кредиты, которые обычно использовались для погашения основной суммы и процентов по существующим кредита связанных лиц. Он обеспечивал транзакции с целью скрыть источник и настоящее предназначение кредитных средств, создавая видимость обычного клиентоориентированного банка. Чтобы скрывать риски при кредитовании связанных лиц Приватбанк неоднократно подавал ложную информацию о своем финансовом состоянии.

Также установлено, что перед национализацией более 95% корпоративного кредитного портфлея было предоставленно связанным лицам. 75% кредитов контролировали 36 заемщиков. Большинство из них не погашаются и являются просроченными.

Фото: bank.gov.ua
Фото: bank.gov.ua
Фото: bank.gov.ua
Фото: bank.gov.ua
Фото: bank.gov.ua
Фото: bank.gov.ua
Фото: bank.gov.ua

Компания Kroll ранее расследовала банкротство ирландского Glitnir Bank, трех банков в Молдове, изучала финансовую сеть Саддама Хусейна, отслеживала активы афганского Kabul Bank после его банкротства, помогала офису спецпрокуратуры Сьерра-Леона расследовать активы бывшего президента Либерии Чарльза Тейлора.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Экспорт польского газа увеличился вдвое по итогам 2017 годаЭкспорт польского газа увеличился вдвое по итогам 2017 года
Бывший топ-менеджер Бахматюка возглавила ГПЗКУБывший топ-менеджер Бахматюка возглавила ГПЗКУ
Минфин фюрера РФ заявил о полном исчерпании и ликвидации Резервного фондаМинфин фюрера РФ заявил о полном исчерпании и ликвидации Резервного фонда
Польские сыры в Украине при проверке оказались фальсификатомПольские сыры в Украине при проверке оказались фальсификатом
Заброшены и разграблены: В сети появились фото отжатых украинских супермаркетов в «ЛНР»Заброшены и разграблены: В сети появились фото отжатых украинских супермаркетов в «ЛНР»
Блок рекламы


Похожие новости
Суд снова разблокировал forensic audit «ПриватБанка»Суд снова разблокировал forensic audit «ПриватБанка»
За год облгазы удвоили долги перед «Нафтогазом»За год облгазы удвоили долги перед «Нафтогазом»
Состояние Цукерберга уменьшилось на $3 млрд после заявления об изменениях в ленте новостей FacebookСостояние Цукерберга уменьшилось на $3 млрд после заявления об изменениях в ленте новостей Facebook
Бывшую главу "Приватбанка" обвинили в злоупотреблении служебным положением и финансовой растратеБывшую главу "Приватбанка" обвинили в злоупотреблении служебным положением и финансовой растрате
Фонд гарантирования вкладов объявил результаты forensic audit банка "Хрещатик"Фонд гарантирования вкладов объявил результаты forensic audit банка "Хрещатик"
Фукс купил компанию, которой "Киевский метрополитен" должен 1,8 млрд грнФукс купил компанию, которой "Киевский метрополитен" должен 1,8 млрд грн
Коломойский повторно заблокировал forensic audit ПриватбанкаКоломойский повторно заблокировал forensic audit Приватбанка
Главой Приватбанка назначен чех Петр Крумханзл (обновлено)Главой Приватбанка назначен чех Петр Крумханзл (обновлено)
УН: новый глава Приватбанка - чех Петр КрумханзльУН: новый глава Приватбанка - чех Петр Крумханзль
Золотовалютные резервы за год выросли на 21% до $18,8 млрдЗолотовалютные резервы за год выросли на 21% до $18,8 млрд
Последние новости
Подгружаем последние новости