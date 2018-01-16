«Укртрансгаз» відписав 117 мільйонів підряднику матері помічника «яценюківця»

Філія «УМГ «Київтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» 4 січня за результатами тендеру замовила ТОВ «Модуль Проект» будівництво автоматизованої газорозподільної станції «Яготин» за 117,10 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро» .

До 7 січня 2019 р. поставлять обладнання на 93,54 млн грн. і виконають робіт з урахуванням матеріалів на 23,56 млн грн. Гарантійний строк складає два роки.

У специфікації найдорожчим є технологічний блок-бокс (1а, 1б, 1в, 1г) Qmax=20000 нм3/год P=0,6 МПа у повній заводській готовності за 91,96 млн грн.

Мобільна цифрова радіостанція Motorola DM3601 стандарту DMR з інтегрованим GPS-модулем серії MOTOTRBO і дворядковим ЖК-дисплеєм коштує 26 836 грн. У відкритих джерелах їх можна знайти по 20 440 – 22 950 грн., але невідомо, з ПДВ чи без.

Акумуляторна батарея 128 Fiamm 12FGL150 коштує 16 301 грн., тоді як в інтернет-магазинах їх продають по 14 881 грн. , ймовірно без ПДВ.

На заробітну плату піде 596 тис грн., тобто піввідсотка загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще третину відсотка – 384 тис грн.

Ціна угоди на 6% нижча очікуваної вартості закупівлі в 125,03 млн грн.

ПрАТ «Спеціалізоване монтажне управління №24» і ТОВ «Нафтогазмонтаж» пропонували на долі відсотка нижчі ціни. Однак перше відхилили за відсутність витрат на покриття ризиків та інфляційних витрат на обладнання у кошторисах, а друге – за технічні недоліки, лише один аналогічний договір, нестачу металобрухту в кошторисі та деяких документів щодо працівників і податків. «Нафтогазмонтаж» оскаржив своє відхилення та визначення переможця в АМКУ, а потім відкликав скаргу і подав нову зі старим платіжним дорученням, тож адмінколегія не розглянула її. Серед претензії скаржника до «Модуль Проекту» було те, що він теж подав один аналогічний договір.

Дорожчим конкурентом стало ТОВ «Спецдіагностика» Геннадія Касьяна та Олексія Кузнецова, яке не знижувало ціну під час аукціону разом із переможцем.

Створений у квітні 2015 р. столичний «Модуль Проект» належить киянину Вадиму Головльову, власнику ТОВ «Албенаарсеналбуд». В його столичній квартирі зареєстроване ПП «Раритет» харків’янки Тетяни Аксьонової, яка також володіє харківським ТОВ «Палладіум Сервис».

У 2016 р. «Модуль Проект» певний час мав юридичну адресу в Сумах. У жовтні 2017 р. він виграв єдиний тендер «Черкаситрансгазу» щодо ремонту пунктів виміру газу на 12,94 млн грн. , а в грудні 2017 р. був субпідрядником ПП «Анабуд» на тендері Київської ОДА щодо будівництва школи в селі Микуличі Бородянського району.

На підтвердження досвіду переможець подав у якості аналогічного один договір із ТОВ «Лімік» про монтаж вузлів обліку газу при будівництві житла в мікрорайоні «Жуляни».