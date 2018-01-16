Минюст подал иск к "Киевэнерго" на 54 млн грн по делу "Золотого мандарина"

Государство требует компенсировать сумму, выплаченную по решению ЕСПЧ.

Минюст подал иск к "Киевэнерго" на 54 млн грн по делу "Золотого мандарина"
Фото: rbc.ua

Министерство юстиции подало иск к ПАО "Киевэнерго", в котором требует возмещения 54,18 млн грн убытков, нанесенных государству.

Об этом сообщила пресс-служба Хозяйственного суда Киева, который будет рассматривать это производство.

Исковые требования обоснованы выплатой из государственного бюджета во исполнение решения Европейского суда по правам человека по делу "ООО Золотой Мандарин Ойл" против Украины". Министерство юстиции считает, что "Киевэнерго" обязано компенсировать эту выплату.

Подготовительное заседание по делу назначено на 25 января.

Напомним, в 2000-х годах "Золотой мандарин" передал "Киевэнерго" на хранение мазут, который позже не смогла вернуть. Компания "Золотой мандарин" дошла до ЕСПЧ и получила решение о компенсации. Минюст рассмотрел эту ситуацию, и в 2015 году уполномоченный Кабинета Министров по делам ЕСПЧ Борис Бабин (сейчас - представитель Президента в Крыму) подписал документ об урегулировании спора. ЕСПЧ утвердил этот документ и снял необходимость выплаты Украиной дополнительной компенсации компании "Золотой мандарин", обязав Украину исполнить только решения судов по возврату компании стоимости мазута. Украина выплатила компенсацию из госбюджета.

Выплатой заинтересовалось Национальное антикоррупционное бюро, которое в начале декабря провело обыски в здании Минюста.


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