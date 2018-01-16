Американські юристи отримають ще $5 мільйонів «Нафтогазу» на тяжби з Росією за втрачений Крим

ПАТ «НАК «Нафтогаз України» 11 січня уклало угоду з міжнародною юридичною фірмою «Covington & Burling LLP» (США) про юридичні послуги на $5,30 млн, або 150,10 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Закупівлю провели за переговорною процедурою, бо вона пов’язана із захистом прав та інтересів України під час врегулювання спорів, пов’язаних із втратою або неможливістю використання «Нафтогазом» майна та неотриманням ним доходів у окупованому Криму.

До кінця 2018 року фірма представлятиме замовника в арбітражі перед трибуналом, створеним за Угодою між Урядом РФ та Кабінетом міністрів України про заохочення та взаємний захист інвестицій від 27 листопада 1998 році («ДІУ Україна-Росія»).

За умовами договору, погодинні ставки становлять:

  • $1 033 – старші міжнародні радники,
  • $774-825 – партнери,
  • $672 – радник,
  • $421-608 – юристи,
  • $183-412 – працівники виконавця.

Ставки не включають проїзд і проживання у відрядженнях, кур’єрські та поштові послуги, телефонні переговори, послуги баз законодавства, фотокопіювання і переклад. Вартість цих витрат невідома, оскільки договір був опублікований без кошторису.

У січні 2017 року в договорі «Нафтогазу» із «Covington & Burling LLP» про захист від Росії послуги старших міжнародних радників були на 9% дешевшими – $952 за годину.

Усього з 2015 року Міністерство закордонних справ України уклало з фірмою «Covington & Burling LLP» угоди щодо тяжб із Росією на $10,09 млн., а «Нафтогаз» – на загальну суму $12,86 млн.

До 2009 року старшим партнером «Covington & Burling LLP» був Ерік Холдер, який згодом став генпрокурором США і займав цю посаду до квітня 2015 року.

У 2012 році ця фірма допомогла семи іспанським фондам-інвесторам «ЮКОСу» стягнути з Росії втрачені ними $2 млн, але торік це рішення скасував апеляційний суд.

Крім того, у 2011 році Юлія Тимошенко і БЮТ замовляли компанії аудит справ по закупівлі автомобілів «Опель» у якості швидкої допомоги та використання грошей по Кіотському протоколу.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Экспорт польского газа увеличился вдвое по итогам 2017 годаЭкспорт польского газа увеличился вдвое по итогам 2017 года
Бывший топ-менеджер Бахматюка возглавила ГПЗКУБывший топ-менеджер Бахматюка возглавила ГПЗКУ
Минфин фюрера РФ заявил о полном исчерпании и ликвидации Резервного фондаМинфин фюрера РФ заявил о полном исчерпании и ликвидации Резервного фонда
Польские сыры в Украине при проверке оказались фальсификатомПольские сыры в Украине при проверке оказались фальсификатом
Заброшены и разграблены: В сети появились фото отжатых украинских супермаркетов в «ЛНР»Заброшены и разграблены: В сети появились фото отжатых украинских супермаркетов в «ЛНР»
Блок рекламы


Похожие новости
«Укртрансгаз» відписав 117 мільйонів підряднику матері помічника «яценюківця»
Головний пожежний інспектор Одещини отримав кримінальну справу за прихований MercedesГоловний пожежний інспектор Одещини отримав кримінальну справу за прихований Mercedes
У Філатова оголосили новий тендер на сміттєвози за 145 мільйонів, щоб “не втрачати час” через АМКУ
Новачок за 39 мільйонів продав чиновникам Філатова для шкіл газ дешевше від ціни «Нафтогазу»
«Порошенківець» виграв 130 мільйонів на латання і прибирання доріг Львівщини
Зміївські виробники електроенергії заплатять фірмі 19 мільйонів за електроенергію
Менеджер Сашка Януковича за 59 мільйонів поставить армії газ на чверть дешевше від «Нафтогазу»
Приходько за 300 мільйонів продав «Укрзалізниці» вантажні вагони на чверть дорожче, ніж рік тому
«Прокладка» поділила 380 мільйонів на причал в Миколаєві між офшорниками і коштовними голландцями
«СхідГЗК» замовив рідній фірмі «журилівців» газу на 139 мільйонів
Последние новости
Подгружаем последние новости