Американські юристи отримають ще $5 мільйонів «Нафтогазу» на тяжби з Росією за втрачений Крим

ПАТ «НАК «Нафтогаз України» 11 січня уклало угоду з міжнародною юридичною фірмою «Covington & Burling LLP» (США) про юридичні послуги на $5,30 млн, або 150,10 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро» .

Закупівлю провели за переговорною процедурою, бо вона пов’язана із захистом прав та інтересів України під час врегулювання спорів, пов’язаних із втратою або неможливістю використання «Нафтогазом» майна та неотриманням ним доходів у окупованому Криму.

До кінця 2018 року фірма представлятиме замовника в арбітражі перед трибуналом, створеним за Угодою між Урядом РФ та Кабінетом міністрів України про заохочення та взаємний захист інвестицій від 27 листопада 1998 році («ДІУ Україна-Росія»).

За умовами договору, погодинні ставки становлять:

$1 033 – старші міжнародні радники,

$774-825 – партнери,

$672 – радник,

$421-608 – юристи,

$183-412 – працівники виконавця.

Ставки не включають проїзд і проживання у відрядженнях, кур’єрські та поштові послуги, телефонні переговори, послуги баз законодавства, фотокопіювання і переклад. Вартість цих витрат невідома, оскільки договір був опублікований без кошторису.

У січні 2017 року в договорі «Нафтогазу» із «Covington & Burling LLP» про захист від Росії послуги старших міжнародних радників були на 9% дешевшими – $952 за годину.

Усього з 2015 року Міністерство закордонних справ України уклало з фірмою «Covington & Burling LLP» угоди щодо тяжб із Росією на $10,09 млн., а «Нафтогаз» – на загальну суму $12,86 млн.

До 2009 року старшим партнером «Covington & Burling LLP» був Ерік Холдер , який згодом став генпрокурором США і займав цю посаду до квітня 2015 року.

У 2012 році ця фірма допомогла семи іспанським фондам-інвесторам «ЮКОСу» стягнути з Росії втрачені ними $2 млн, але торік це рішення скасував апеляційний суд.