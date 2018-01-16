Нефть Brent достигла в цене 70 долларов за баррель

Нефть Brent достигла в цене 70 долларов за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте во вторник утром упали в цене до 70,00 доллара за баррель.

Об этом передает  Bloomberg.

По данным издания состоянию на 8:15, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,37%.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 64,50 доллара за баррель, прибавив 0,31%.

Напомним, мировые цены на нефть за неделю выросли почти на 5%.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Экспорт польского газа увеличился вдвое по итогам 2017 годаЭкспорт польского газа увеличился вдвое по итогам 2017 года
Бывший топ-менеджер Бахматюка возглавила ГПЗКУБывший топ-менеджер Бахматюка возглавила ГПЗКУ
Минфин фюрера РФ заявил о полном исчерпании и ликвидации Резервного фондаМинфин фюрера РФ заявил о полном исчерпании и ликвидации Резервного фонда
Польские сыры в Украине при проверке оказались фальсификатомПольские сыры в Украине при проверке оказались фальсификатом
Заброшены и разграблены: В сети появились фото отжатых украинских супермаркетов в «ЛНР»Заброшены и разграблены: В сети появились фото отжатых украинских супермаркетов в «ЛНР»
Блок рекламы


Похожие новости
В январе-ноябре отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 5 211,5 миллиона долларовВ январе-ноябре отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 5 211,5 миллиона долларов
Цена нефти Brent достигла отметки 69,99 доллара за баррельЦена нефти Brent достигла отметки 69,99 доллара за баррель
На выращивании голубики можно зарабатывать десятки тысяч долларовНа выращивании голубики можно зарабатывать десятки тысяч долларов
Мировые цены на нефть за неделю выросли почти на 5%Мировые цены на нефть за неделю выросли почти на 5%
Нефть марки Brent торгуется на уровне 69,09 долларов за баррельНефть марки Brent торгуется на уровне 69,09 долларов за баррель
Доллар снова поднялся в ценеДоллар снова поднялся в цене
Цена Bitcoin за сутки упала ниже 14 тысяч долларовЦена Bitcoin за сутки упала ниже 14 тысяч долларов
"Роснефть" продала сеть заправок в Украине"Роснефть" продала сеть заправок в Украине
Нефть Brent торгуется на уровне 69,17 доллара за баррельНефть Brent торгуется на уровне 69,17 доллара за баррель
РоSSийская нефть за 2017 год подорожала на четвертьРоSSийская нефть за 2017 год подорожала на четверть
Последние новости
Подгружаем последние новости