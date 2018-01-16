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2018-01-16
Нефть Brent достигла в цене 70 долларов за баррель
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте во вторник утром упали в цене до 70,00 доллара за баррель.
Об этом передает
По данным издания состоянию на 8:15, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,37%.
При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 64,50 доллара за баррель, прибавив 0,31%.
Напомним, мировые цены на нефть за неделю выросли почти на 5%.
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