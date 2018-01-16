Всемирный банк пригрозил лишить Украину $800 млн
Кредитору Украины не понравился законопроект об Антикоррупционном суде.
Всемирный банк считает, что поданный президентом Петром Порошенко законопроект об Антикоррупционном суде не отвечает международным обязательствам Украины.
Директор Всемирного банка, ответственная за украинское направление, Сату Кахонен направила в Верховную Раду и администрацию президента письмо, в котором предупредила о недопустимости принятия закона об Антикоррупционном суде в редакции, предложенной президентом. Копию письма обнародовало издание "Европейская правда".
Во Всемирном банке предупредили, что Украина должна привести законопроект в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии, если заинтересована получить гарантии ВБ на сумму $800 миллионов.
"Законопроект требует пересмотра норм, которые перечислены ниже, чтобы он соответствовал рекомендациям ВК и удовлетворял требованиям Всемирного банка о предоставлении гарантий на сумму около $800 миллионов на поддержку ключевых реформ в Украине", - говорится в письме.
Большинство требований ВБ совпадают с теми, которые перечислены в письме МВФ в адрес украинской власти.
При этом Всемирный банк, в отличие от МВФ, не требует перевнесения законопроекта и считает, что он может быть доработан в Верховной Раде.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
16.01.2018 16:00