Всемирный банк пригрозил лишить Украину $800 млн

Кредитору Украины не понравился законопроект об Антикоррупционном суде.

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Всемирный банк считает, что поданный президентом Петром Порошенко законопроект об Антикоррупционном суде не отвечает международным обязательствам Украины.

Директор Всемирного банка, ответственная за украинское направление, Сату Кахонен направила в Верховную Раду и администрацию президента письмо, в котором предупредила о недопустимости принятия закона об Антикоррупционном суде в редакции, предложенной президентом. Копию письма обнародовало издание "Европейская правда".

Во Всемирном банке предупредили, что Украина должна привести законопроект в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии, если заинтересована получить гарантии ВБ на сумму $800 миллионов.

"Законопроект требует пересмотра норм, которые перечислены ниже, чтобы он соответствовал рекомендациям ВК и удовлетворял требованиям Всемирного банка о предоставлении гарантий на сумму около $800 миллионов на поддержку ключевых реформ в Украине", - говорится в письме.

Большинство требований ВБ совпадают с теми, которые перечислены в письме МВФ в адрес украинской власти.