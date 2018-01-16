ЕС намерен сократить «черный список офшоров» на 8 государств
Руководство Евросоюза планирует исключить восемь стран из "черного списка" офшоров.
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Согласно информации агентства, список офшоров могут покинуть Панама, ОАЭ, Южная Корея, Барбадос, Гренада, Макао, Монголия и Тунис. Власти этих стран согласились на изменение своей налоговой политики, поэтому могут быть выведены из списка.
Помимо них также рассматривалась возможность вывести из списка Бахрейна, но после обсуждения это государство осталось в перечне налоговых гаваней.
После обсуждения указанного предложения на уровне послов во вторник, 16 января, оно будет вынесено на рассмотрение министров финансов стран ЕС, встреча которых должна состояться на следующей неделе.
Ранее сообщалось о том, 6 декабря министры финансов стран Евросоюза опубликовали черный список стран, не желающих сотрудничать с ЕС в сфере налоговой отчетности. Список состоит из 17 стран, в юрисдикции большинства из которых находятся офшорные зоны. В опубликованный черный список вошли: Американское Самоа, Бахрейн, Барбадос, Гренада, Гуам, Макао, Маршалловы острова, Монголия, Намибия, Объединенные Арабские Эмираты, Палау, Панама, Сент-Люсия, Самоа, Тринидад и Тобаго, Тунис и Южная Корея. ЕС принял решение создать единый "черный список" после очередной утечки офшорных документов под названием Paradise Papers. Публикация снова подняла вопрос о законности и прозрачности "налоговых гаваней".
Также напомним, что в ноябре 2017 года было обнародовано журналистское расследование Paradise Papers на основании очередной утечки документов из офшорных фирм о счетах топ-чиновников. Журналисты обнаружили в раскрытых документах фамилии десяти украинцев, имеющих офшорные счета на "райских островах".
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