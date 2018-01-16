ЕС намерен сократить «черный список офшоров» на 8 государств

Руководство Евросоюза планирует исключить восемь стран из "черного списка" офшоров.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы, которые оказались в распоряжении журналистов.

Согласно информации агентства, список офшоров могут покинуть Панама, ОАЭ , Южная Корея, Барбадос, Гренада, Макао, Монголия и Тунис. Власти этих стран согласились на изменение своей налоговой политики, поэтому могут быть выведены из списка.

Помимо них также рассматривалась возможность вывести из списка Бахрейна, но после обсуждения это государство осталось в перечне налоговых гаваней.

После обсуждения указанного предложения на уровне послов во вторник, 16 января, оно будет вынесено на рассмотрение министров финансов стран ЕС , встреча которых должна состояться на следующей неделе.

Ранее сообщалось о том, 6 декабря министры финансов стран Евросоюза опубликовали черный список стран, не желающих сотрудничать с ЕС в сфере налоговой отчетности. Список состоит из 17 стран, в юрисдикции большинства из которых находятся офшорные зоны. В опубликованный черный список вошли: Американское Самоа, Бахрейн, Барбадос, Гренада, Гуам, Макао, Маршалловы острова, Монголия, Намибия, Объединенные Арабские Эмираты, Палау, Панама, Сент-Люсия, Самоа, Тринидад и Тобаго, Тунис и Южная Корея. ЕС принял решение создать единый "черный список" после очередной утечки офшорных документов под названием Paradise Papers. Публикация снова подняла вопрос о законности и прозрачности "налоговых гаваней".

Также напомним, что в ноябре 2017 года было обнародовано журналистское расследование Paradise Papers на основании очередной утечки документов из офшорных фирм о счетах топ-чиновников. Журналисты обнаружили в раскрытых документах фамилии десяти украинцев, имеющих офшорные счета на "райских островах".