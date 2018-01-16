Залізниця замовила улюбленій «прокладці» ізолятори за 1,5 мільйона, викинувши конкурента попри рішення АМКУ

Регіональна філія «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» з другої спроби уклала угоду з ТОВ «Венчурс груп» на закупівлю ізоляторів за 1,53 млн грн. Про це повідомили «Наші гроші. Львів».

Львівська залізниця придбала майже дві тисячі ізоляторів трьох різних видів. Ціна ізоляторів типу ШФ-20Г становила 78 грн за штуку, ПС-70Е – 255 грн, а за модель типу ІС-160-25(Н)-2 – 256 тис. грн. Останніх було придбано 5 штук.

При цьому вартість деяких найменувань більша, ніж на ринку. Наприклад ізолятори ПС-70Е в мережі продають за 220 грн за штуку і від 162 грн/шт при замовлені від тисячі екземплярів. Залізниця ж замовила таких 560 штук по 255 грн.

Участь у торгах, окрім переможця, взяли ще дві фірми – НВП «Ізолятор» та ТОВ «Фінко Груп». Остання – постійний конкурент «Венчурс груп» на залізничних тендерах. За даними сайту «Залізниця без корупції», «Фінко Груп» – це нова улюблена фірма залізничників, яка постачає дуже різнопланові товари: від продуктів до електросистем, але лише для залізниці.

Натомість, НВП «Ізолятор» – виробник аналогічної продукції. Його остаточна пропозиція у 1,41 млн грн. була на 121 тис. грн дешевшою, ніж у переможця. Проте тендерний комітет відхилив цього учасника, мотивувавши тим, що у складі тендерної пропозиції учасником не подано ДСТУ 2202-93 (ГОСТ 6490-93), що суперечить умовам тендерної документації. Юристи підприємства оскаржили рішення тендерного комітету в Антимонопольному комітеті, оскільки таке ДСТУ не використовується на території України з початку 2016 року.

АМКУ задовольнив скаргу і ще 8 грудня зобов’язав замовника скасувати рішення про відхилення НВП «Ізолятор» та визначення переможцем ТОВ «Венчурс груп». Але Львівська залізниця, хоч і скасувала попередня рішення тендерного комітету, на повторних торгах знову відхилила пропозицію «Ізолятора» та визнала переможцем ТОВ «Венчурс груп». Вдруге відмова мотивувалась невідповідністю стандартам ДСТУ.

Засновниками ТОВ «Венчурс Груп», яке було зареєстровано у серпні 2016 року, є кияни Андрій та Павло Гайдаєнки. За даними «Прозорро», з моменту свого створення підприємство вже отримало підрядів на загальну суму 63,2 млн грн.

Раніше Андрій Гайдаєнко був директором фірми «Гарант сервіс груп», що протягом 2014-2015 років активно вигравала тендери виключно в системі «Укрзалізниці» (отримала 100,4 млн грн. державних коштів). На сьогодні фірма не бере участі в державних закупівлях.

«Наші гроші. Львів» повідомляли, що наприкінці минулого року «Львівська залізниця» за два дні віддала ТОВ «Венчурс Груп» підряди на 3,6 млн грн. за постачання електричного обладнання.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Экспорт польского газа увеличился вдвое по итогам 2017 годаЭкспорт польского газа увеличился вдвое по итогам 2017 года
Бывший топ-менеджер Бахматюка возглавила ГПЗКУБывший топ-менеджер Бахматюка возглавила ГПЗКУ
Минфин фюрера РФ заявил о полном исчерпании и ликвидации Резервного фондаМинфин фюрера РФ заявил о полном исчерпании и ликвидации Резервного фонда
Польские сыры в Украине при проверке оказались фальсификатомПольские сыры в Украине при проверке оказались фальсификатом
Заброшены и разграблены: В сети появились фото отжатых украинских супермаркетов в «ЛНР»Заброшены и разграблены: В сети появились фото отжатых украинских супермаркетов в «ЛНР»
Блок рекламы


Похожие новости
АМКУ вперше не дав кублу Грановського зарубати дизельні тендери залізниці з «валютною формулою» на 1,7 мільярда
У Філатова оголосили новий тендер на сміттєвози за 145 мільйонів, щоб “не втрачати час” через АМКУ
Залізниця замовила новачку дизелю з «труби Медведчука» ще на 781 мільйон
АМКУ намагається стягнути штраф за розіграний тендер з давно «відпрацьованої» оточенням Кривопішина фірми
Одеський припортовий розвалює у суді справу АМКУ про його «аміаковий монополізм»
«Порошенківці» дали улюбленій «прокладці» третину мільярда на розбудову ліцею на Печерських Липках«Порошенківці» дали улюбленій «прокладці» третину мільярда на розбудову ліцею на Печерських Липках
«Київводоканал» таки злив «прокладці» 19 мільйонів на паршиві насоси по завищеній ціні«Київводоканал» таки злив «прокладці» 19 мільйонів на паршиві насоси по завищеній ціні
Оточення Зубика отримало символічний штраф за перерозподіл активів без дозволу АМКУОточення Зубика отримало символічний штраф за перерозподіл активів без дозволу АМКУ
Французькі юристи отримають $2,7 мільйона на захист України від російського олігарха, у якого відібрали «ЗАлК»
АМКУ збудився на Торгово-промислову палату за її довідки «єдиним виробникам»
Последние новости
Подгружаем последние новости