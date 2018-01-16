?В международных кассах "Укрзализницы" ввели расчет платежными карточками

Ранее билеты на международные поезда можно было приобрести только за наличные.

Фото: #twitter#.com/Kravtsov_e

С сегодняшнего дня, 16 января 2018 года, в международных кассах "Укрзализныци" за билеты можно рассчитаться платежными карточками.

Об этом сообщил и.о. главы правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов в своем микроблоге Twitter .

"Ранее билеты на международные поезда можно было приобрести только за наличные. Теперь устранили несогласованности систем оплаты между Украиной и другими государствами. Расширяем и сеть международных железнодорожных касс", - написал он.

Платіжними картками відсьогодні можна розрахуватися за квитки в

міжнародних касах. Досі квитки на міжнародні поїзди можна було придбати лише за готівку. Тепер усунули неузгодженості систем оплати між Україною та іншими державами. Розширюємо і мережу міжнародних залізничних кас. pic.twitter.com/uDhQ5Up4EE — Євген Кравцов (@Kravtsov_e) 16 января 2018 г.

Напомним, в 2018 году "Укрзализныця" намерена увеличить количество международных касс в связи с ростом объемов перевозок пассажиров в страны Европейского Союза. Расширение сети начнется с "Донецкой железной дороги".