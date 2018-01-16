В Африке нашли один из самых больших алмазов в истории

В Африке нашли один из самых больших алмазов в истории (ФОТО)

В горном королевстве Лесото на юге Африки найден один из самых больших алмазов в истории, весом 910 карат.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По этим данным, бриллиант размером с два мяча для гольфа был найден на шахте Letseng компании Gem Diamonds Ltd.

Драгоценность стала пятым по величине камнем из когда-либо найденных. Ему присвоен тип цвета D тип бриллианта IIa, что означает, что он имеет очень мало атомов азота или они вообще отсутствуют, и является одним из самых дорогих камней.

Компания пока не определилась с тем будет ли она продавать алмаз и какова будет его стоимость. В прошлом году Lucara Diamond Corp. продала бриллиант в 1,109 карата за 53 млн долларов, но получила рекордные 63 миллиона долларов за меньший камень диаметром 813 карат, который был обнаружен в то же время в 2015 году.




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