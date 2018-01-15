В январе-ноябре отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 5 211,5 миллиона долларов
В январе-ноябре 2017 года импорт товаров превысил экспорт на 5 211,5 млн долл.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают "
В течение января-ноября отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на 2 881,3 млн долл. по сравнению с январем-ноябрем 2016 года (в январе-ноябре 2016 года отрицательное сальдо составило 2 330,2 млн долларов).
Экспорт товаров в январе-ноябре 2017 года составил 39 486,1 млн долл., при этом он увеличился на 20,6%, или на 6 753,4 млн долл., по сравнению с январем-ноябрем 2016 года.
Импорт товаров в январе-ноябре 2017 года составил 44 697,6 млн долл., увеличившись на 27,5%, или на 9 634,8 млн долл
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
15.01.2018 18:42