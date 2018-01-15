Курс гривны обновил исторические минимумы к евро и рублю

Гривна к доллару опускалась ниже только 26 февраля 2015 года.

Курс гривны обновил исторические минимумы к евро и рублю
Фото: delo.ua

Национальный банк понизил официальный курс гривны на 16 января на 3,11 коп. - до 28,5677 грн за 1 доллар США.

Об этом говорится в сообщении НБУ об официальном курсе гривны к иностранным валютам.

Как отмечает БизнесЦензор, ниже этого уровня официальный курс гривны опускался только 26 февраля 2015 года, когда национальная валюта на один день упала ниже 30 грн/$.

Курс европейской валюты на 16 января повышен до 35,0725 грн за евро, что является новым историческим минимумом.

РоSSийский рубль официально также подорожал - до 50,69 копейки, также обновив исторический минимум.

По данным НБУ, объем торгов на межбанковском валютном рынке 15 января составил $175,44 млн, было заключено 328 сделок.

Напомним, в декабре в НБУ объяснили падение курса гривны праздниками.

Премьер Владимир Гройсман пообещал стабилизацию курса гривны в январе.

Самого высокого значения – 25,44 грн/$1 – гривна в 2017 году достигла к концу августа, после чего началось ее постепенное ослабление, которое ускорилось в декабре.


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