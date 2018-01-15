G-Global Business Portal разрабатывает криптовалюту, основанную на интеллекте

Слева направо: руководитель G-Global Business Portal Денис Цыро, председатель Евразийского экономического клуба учёных Ханон Барабанер

На заседании Х Астанинского экономического форума президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев объявил о намерении создать систему мировой криптовалюты, которая будет базироваться не на абстрактном доверии, а на обеспечении конкретными активами, будет демократичной и транспарентной.

На основе идеи Назарбаева в Эстонии формируется коммуникационная площадка G-Global Business Portal, сутью разработки которой является организация формирования нового типа валюты – криптовалюты G-Global.

G-Global Business Portal занимается разработкой новой криптовалюты, имеющей в своей основе человеческий интеллектуальный потенциал. Консалтинг маркетплейс под руководством Дениса Цыро занимается комплексом работ по модернизации предприятий реального сектора экономики.

По мнению Назарбаева, наиболее явно технологический прогресс будет влиять на состояние рынка труда. По словам зампредседателя Евразийского экономического клуба ученых, профессора Ханона Барабанера, основой формирования новой криптовалюты G-Global станет интеллектуальный потенциал человека.

Основатель компании ChronoBank, Сергей Сергиенко, разработал токен TIME для измерения полезности работника для предприятия и выявления его эффективности в рабочее время. Токен TIME также будет интегрирован в систему G-Global Business Portal.

G-Global Business Portal – международная коммуникационная платформа, которая объединяет экспертов со всего мира. Проект является инструментом для роботизации, создания «умных» заводов и фабрик, а также диджитализации предприятий.

Михаил Корб, депутат Парламента и генеральный секретарь Центристской партии Эстонии одобрил деятельность проекта G-Global Business Portal, т.к. она соответствует вектору развития экономики страны в сфере инфотехнологий.


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