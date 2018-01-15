Курс евро в обменниках вырос больше 35 гривен
После выходных, в понедельник, 15 января, евро в обменниках подорожал до 35 грн.
Об этом сообщает
В частности, согласно данным сайта, основные курсы валют в украинских обменниках выросли и установились на отметке:
Напомним, 12 января 2018 года курс евро к доллару побил трехлетний рекорд на фоне ожиданий, что Европейский центробанк согласует сокращение программы монетарных стимулов в Еврозоне.
Ранее сообщалось, что в начале каждого года девальвационное давление на курс гривны временно усиливается, что обусловлено сезонными факторами.
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