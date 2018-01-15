Курс евро в обменниках вырос больше 35 гривен

Курс евро в обменниках вырос больше 35 гривен

После выходных, в понедельник, 15 января, евро в обменниках подорожал до 35 грн.

Об этом сообщает Курс Денег.

В частности, согласно данным сайта, основные курсы валют в украинских обменниках выросли и установились на отметке:

  • 28,708 грн за доллар (+0,055);
  • 35,047 грн за евро (+0,441);
  • 0,509 грн за роSSийский рубль (0,004);
  • 39,390 грн за фунт стерлингов (+0,446).

    • Напомним, 12 января 2018 года курс евро к доллару побил трехлетний рекорд на фоне ожиданий, что Европейский центробанк согласует сокращение программы монетарных стимулов в Еврозоне.

    Ранее сообщалось, что в начале каждого года девальвационное давление на курс гривны временно усиливается, что обусловлено сезонными факторами.




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