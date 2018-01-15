Новостей.COM ⇒ Финансы

Курс евро в обменниках вырос больше 35 гривен После выходных, в понедельник, 15 января, евро в обменниках подорожал до 35 грн. Об этом сообщает Курс Денег . В частности, согласно данным сайта, основные курсы валют в украинских обменниках выросли и установились на отметке: 28,708 грн за доллар (+0,055); 35,047 грн за евро (+0,441); 0,509 грн за роSSийский рубль (0,004); 39,390 грн за фунт стерлингов (+0,446). Напомним, 12 января 2018 года курс евро к доллару побил трехлетний рекорд на фоне ожиданий, что Европейский центробанк согласует сокращение программы монетарных стимулов в Еврозоне. Ранее сообщалось, что в начале каждого года девальвационное давление на курс гривны временно усиливается, что обусловлено сезонными факторами.

golos.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.