Украина оказалась на втором месте по поставкам сливочного масла в ЕС
При этом годовые объемы поставок по сравнению с 2016 годом увеличены почти в семь раз.
Украина оказалась на втором месте после Новой Зеландии по объемам поставок в Европейский Союз сливочного масла.
Об этом сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская.
"Украина оказалась на втором месте после Новой Зеландии по объемам поставок в ЕС сливочного масла. В январе-ноябре 2017 года в ЕС было ввезено 2,3 тыс. тонн соответствующей продукции, при этом годовые объемы поставок по сравнению с 2016 годом увеличены почти в семь раз", - написала она в фейсбуке.
По словам Микольской, похожие тенденции наблюдаются и на мировом рынке.
"По данным наших коллег из США, в январе-октябре 2017 года Украина - восьмая в мире по объемам экспорта масла с общим объемом в 20,8 тыс. тонн и годовым ростом в три раза", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, Украина за 5 дней выбрала квоты на экспорт пшеницы и кукурузы (1035 тыс. тонн и 1125 тыс. тонн соответственно).
Ранее Украина за несколько дней полностью исчерпала квоту на поставку меда в Европейский Союз, которая составляет 5200 тонн.
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