Fitch присвоил Львову рисковый рейтинг
Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило Львову долгосрочный рейтинг в иностранной и национальной валютах на уровне В- со "стабильным" прогнозом.
Об этом сообщается на официальном
Уровень рейтинга поддерживается положительными ожиданиями относительно операционных результатов города в среднесрочной перспективе, объясняют эксперты агентства.
Отмечается, что Львов планирует в 2018 году выпустить два транша облигации на общую сумму 440 млн грн.
По данным Fitch привлеченные средства, вместе с накопленными на счетах Львова 55 млн грн, муниципалитет намерен инвестировать в развитие.
"Главным приоритетом городских властей является поддержка динамичного роста города за счет развития инновационной местной экономики. Это включает привлечение инвестиций в сектора, обеспечивающие высокую добавленную стоимость, в том числе IT-сектор, организацию форумов, конференций и других мероприятий, а также туризм", - сообщается в пресс-релизе.
Fitch также отмечает, что в случае выпуска облигаций, прямой долг Львова останется низким – в пределах 4,7% текущих доходов бюджета (в 2014-2017 годах - 0,1%).
В то же время, рейтинги Львова отражают слабую институциональную среду для внутренних инвесторов в Украине.
Рейтинги уровня "B" означают наличие значительных кредитных рисков, однако при этом остается ограниченная "подушка безопасности".
Финансовые обязательства выполняются, однако способность продолжать выплаты зависит от устойчивой и благоприятной деловой и экономической конъюнктуры.
Напомним, в начале октября 2017 года агентство Fitch подтвердило рейтинги городов Киева и Харькова на уровне В-.
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Финансы
15.01.2018 17:00