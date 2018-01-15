Fitch присвоил Львову рисковый рейтинг

Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило Львову долгосрочный рейтинг в иностранной и национальной валютах на уровне В- со "стабильным" прогнозом.

Об этом сообщается на официальном сайте агентства.

Уровень рейтинга поддерживается положительными ожиданиями относительно операционных результатов города в среднесрочной перспективе, объясняют эксперты агентства.

Отмечается, что Львов планирует в 2018 году выпустить два транша облигации на общую сумму 440 млн грн.

По данным Fitch привлеченные средства, вместе с накопленными на счетах Львова 55 млн грн, муниципалитет намерен инвестировать в развитие.

"Главным приоритетом городских властей является поддержка динамичного роста города за счет развития инновационной местной экономики. Это включает привлечение инвестиций в сектора, обеспечивающие высокую добавленную стоимость, в том числе IT-сектор, организацию форумов, конференций и других мероприятий, а также туризм", - сообщается в пресс-релизе.

Fitch также отмечает, что в случае выпуска облигаций, прямой долг Львова останется низким – в пределах 4,7% текущих доходов бюджета (в 2014-2017 годах - 0,1%).

В то же время, рейтинги Львова отражают слабую институциональную среду для внутренних инвесторов в Украине.

Рейтинги уровня "B" означают наличие значительных кредитных рисков, однако при этом остается ограниченная "подушка безопасности".

Финансовые обязательства выполняются, однако способность продолжать выплаты зависит от устойчивой и благоприятной деловой и экономической конъюнктуры.