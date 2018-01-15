В «Киевэнерго» задумались о постройке двух электроподстанций
Энергокомпания "Киевэнерго" хочет построить две электрические подстанции "Аркада" и "Славутич" общей проектной мощностью 252 МВА до 2020 года.
Об этом компания сообщила на своей Facebook-странице.
В компании заявили, что строительство этих подстанций предусмотрено утвержденной национальной энергетической компанией Укрэнерго схеме развития электрических сетей 35-110 кВ и выше в течение 2017-2031 годов.
Также отмечается, что строительство подстанции Аркада 110 кВ в микрорайоне Осокорки (Киев) было начато в 2017 году и до конца 2018 года запланирован ее ввод в эксплуатацию, а подстанцию Славутич Киевэнерго начнет строить в 2019 году.
Отмечается, что ежегодно спрос на электроэнергию в Киеве растет в среднем на 4-5%.
Киевэнерго эксплуатирует практически все энергетические объекты, расположенные в столице, за исключением Дарницкой теплоэлектроцентрали.
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