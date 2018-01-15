«Приватбанк» проиграл суд на 4,6 миллиарда гривен

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск компании «Триумф 15» к «Приватбанку» относительно отсрочки на выплату кредита на 4,6 млрд грн до 2026 года.

Об этом говорится в судебном решении, передает Укррудпром .

Так, суд в деле № 910/17238/17 признал недействительным дополнительное соглашение от 29.11.2016 к кредитному договору № 4Т16100Г от 25.10.2016, заключенное между истцом и ответчиком,

Кредитный договор предусматривал возвращение кредита на 4,65 млрд грн до 12.05.2026. Вместе с тем, в дополнительном соглашении был прописан дедлайн для погашения займа в мае 2017 с возможностью продления этого срока.

Свои исковые требования компания обосновывала тем, что директор компании, заключая дополнительное соглашение, превысил свои полномочия, поскольку общее собрание участников компании не уполномочивали его на подписание такого документа. Суд согласился с истцом.

“Условие о сроке возврата кредита является существенным условием договора, не может быть изменено директором компании «Триумф 15» без получения согласования решением общего собрания участников общества”, — говорится в решении.

Ранее еще три компании-заемщика ПриватБанка в судах таким же образом получили фактическую отсрочку на 7-9 лет для выплаты кредитной задолженности почти на 10 млрд грн. Речь идет об ООО “Пром Гарант Плюс”, ООО “Брайтон ЛТД”, ООО “Коуч Прайм”.

Как отмечает Finbalance, эти компании, как и ООО “Триумф 15”, стали должниками «Приватбанка» по результатам реструктуризации/трансформации корпоративного портфеля (охватывал займы на 127 млрд грн) в октябре-ноябре 2016 года. НАБУ связывало тогдашних новоиспеченных должников "Приватбанка" с “приватовцами”.

В июле 2017 уже бывший глава правления «Приватбанка» Александр Шлапак заявлял о нерыночных (заниженных) ставках кредитов, которые выдал «Приватбанк» осенью 2016 года (то есть до национализации) в рамках реструктуризации/трансформации портфеля корпоративных кредитов.

Несколько позже заместитель главы правления НБУ Екатерина Рожкова публично признала, что Нацбанк разрешил “делать им («Приватбанку») несогласованную трансформацию под их ответственность, но в присутствии аудиторов и команды НБУ”.

“Если бы мы совсем запретили банку делать реструктуризацию, то до 1 октября 2016 года он бы нарушил норматив адекватности капитала, и мы вынуждены были бы признать его неплатежеспособным. И банк тогда сказал бы, что мы специально довели его до неплатежеспособности, не позволив реструктуризировать портфель. Мы поставили себя под удар”, — констатировала Рожкова.