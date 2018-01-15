Украина за 5 дней выбрала квоты на экспорт пшеницы и кукурузы в ЕС

Квота на беспошлинный экспорт ячменя выбрана на 2,5%.

С 1 по 5 января Украина полностью выбрала квоты, как основные, так и дополнительные, на экспорт пшеницы и кукурузы в страны Евросоюза в 2018 году.

Об этом сообщает "УкрАгроКонсалт".

Таким образом, квоты на поставки пшеницы и кукурузы выбраны на 100% (1035 тыс. тонн и 1125 тыс. тонн соответственно).

Квота на беспошлинный экспорт ячменя была выбрана по состоянию на 5 января на 2,5% (15,68 тыс. тонн из утвержденных 615 тыс. тонн).

Как сообщалось, решением Евросоюза Украине были выделены дополнительные ежегодные квоты на беспошлинные поставки пшеницы (65 тыс. тонн), ячменя (325 тыс. тонн) и кукурузы (625 тыс. тонн).

Напомним, ранее Украина за несколько дней полностью исчерпала квоту на поставку меда в Европейский Союз, которая составляет 5200 тонн.