Шахтеры на Донбассе объявили забастовку из-за трехмесячных долгов по зарплате

Шахтеры на Донбассе объявили забастовку из-за трехмесячных долгов по зарплате

Горняки шахты "Украина" в Донецкой области объявили забастовку из-за долгов по зарплате.

Об этом 15 января 2018 года сообщил в Facebook председатель профсоюза горняков Михаил Волынец.

Эта шахта в г. Украинск относится к государственному предприятию "Селидовуголь".

Сегодня, 15 января, шахтеры первой смены тут отказались приступить к работе.

"С шахтерами полностью не рассчитались за ноябрь и не выплатили ни копейки за декабрь", - сообщил Волынец со ссылкой на председателя первичной профсоюзной организации "Селидовугля" Ивана Чукова.

Последний прогнозирует, что инициативу первой смены поддержат коллеги из второй и третьей смен.

"Шахтеры хотят привлечь к себе внимание, а другого пути, кроме отказа спускаться в забой, они не видят", - отметил Чуков.

По его информации, генеральный директор предприятия для решения наболевших вопросов отправился в Киев. "Если вернется ни с чем, то придется в столицу ехать разгневанным шахтерам", - отметил Чуков.

9 октября 2017 года волынские шахтеры планировали блокировать международную трассу, требуя от правительства выплатить им зарплатные долги. В частности, речь шла о международном пункт пропуска с «Ягодин» на границе с Польшей. Со 2 октября в Нововолынске продолжается забастовка шахтеров. Из-за задержек по выплате заработных плат в забой отказались спускаться горняки из рудников №9 и «Бужанская». Последнее предприятие возобновило работу, чтобы не допустить затопления лавы.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Экспорт польского газа увеличился вдвое по итогам 2017 годаЭкспорт польского газа увеличился вдвое по итогам 2017 года
Бывший топ-менеджер Бахматюка возглавила ГПЗКУБывший топ-менеджер Бахматюка возглавила ГПЗКУ
Минфин фюрера РФ заявил о полном исчерпании и ликвидации Резервного фондаМинфин фюрера РФ заявил о полном исчерпании и ликвидации Резервного фонда
Украина начала активно покупать уголь у РоSSииУкраина начала активно покупать уголь у РоSSии
Польские сыры в Украине при проверке оказались фальсификатомПольские сыры в Украине при проверке оказались фальсификатом
Блок рекламы


Похожие новости
Финская компания отказалась поставлять генераторы в Крым из-за санкцийФинская компания отказалась поставлять генераторы в Крым из-за санкций
Украина из-за морозов увеличила отбор газа из хранилищУкраина из-за морозов увеличила отбор газа из хранилищ
ЕС может ввести новые налоги и сборы из-за дыры в бюджете после BrexitЕС может ввести новые налоги и сборы из-за дыры в бюджете после Brexit
Ахметову отдали из бюджета 1,5 миллиарда гривен на погашение долгов вследствие договорняка с властью – экспертАхметову отдали из бюджета 1,5 миллиарда гривен на погашение долгов вследствие договорняка с властью – эксперт
У грека на украинской границе отобрали грузовик из-за 90 пачек сигаретУ грека на украинской границе отобрали грузовик из-за 90 пачек сигарет
ГФС разъяснила новые правила ввоза товаров физлицами из-за границыГФС разъяснила новые правила ввоза товаров физлицами из-за границы
Украина снизила импорт газа из-за теплой зимыУкраина снизила импорт газа из-за теплой зимы
Троих бывших членов правления банка "Михайловский" объявили в розыскТроих бывших членов правления банка "Михайловский" объявили в розыск
Глава китайского бюро "Би-би-си" уволилась из-за разницы в зарплатах с мужчинамиГлава китайского бюро "Би-би-си" уволилась из-за разницы в зарплатах с мужчинами
Цены на газ в США выросли из-за погодных условий в 60 разЦены на газ в США выросли из-за погодных условий в 60 раз
Последние новости
Подгружаем последние новости