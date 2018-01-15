Финская компания отказалась поставлять генераторы в Крым из-за санкций

Заводу в Керчи пришлось сдвинуть сроки строительства аварийно-спасательного судна за 2,8 млрд рублей.

Фото: crim.com.ua

Финская компания Wartsila отказалась поставлять генераторы крымской судоверфи "Залив" в Керчь из-за санкций Европейского Союза.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в Министерстве транспорта РФ (ведомство выступает заказчиком).

Отмечается, что заводу пришлось сдвинуть сроки строительства аварийно-спасательного судна за 2,8 млрд руб. Всего в РоSSии построено четыре таких судна.

По словам источника, отказ поставлять дизельные генераторы привел к увеличению срока строительства судна и необходимости корректировки проектной документации. Он не сказал, на сколько именно сдвинулись сроки окончания строительства (изначально судно планировалось сдать уже в 2018 году).

Представитель Wartsila рассказал, что компания отказалась поставлять дизельные генераторы керченской судоверфи из-за санкций Евросоюза .

"Этот вопрос тщательно рассматривался, и было принято решение, что это (поставка оборудования в Крым, - ред.) не будет соответствовать существующему санкционному режиму. Поэтому Wartsila не может предоставить запрошенное оборудование", - добавил он.

Собеседник подчеркнул, что Wartsila давно и плодотворно работает с Россией и готова продолжать сотрудничество, но только в рамках действующих правил. Пресс-служба Минтранса пока не ответила на запрос.

Напомним, в начале июля 2017 года стало известно, что РоSSия в нарушении санкционного режима переправила в Крым газовые турбины немецкого концерна Siemens, которые по контракту предназначались для электростанции в Краснодарском крае РФ . Вскоре Siemens подал в суд на АО "Технопромэкспорт" и ООО "Технопромэкспорт", которые отвечали за поставку турбин, а также против петербургского СП Siemens и "Силовых машин" ООО "Сименс Технологии газовых турбин", которое изготовило турбины.

В конце июля Siemens разорвал лицензионное соглашение с роSSийскими компаниями на поставку оборудования для электростанций и временно прекратил поставки оборудования для электростанций по действующим контрактам с госзаказчиками из РоSSии.