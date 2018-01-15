В Луганской области закрыли незаконную шахту

В Луганской области закрыли незаконную шахту

В Попаснянском районе Луганской области сотрудники спецподразделения налоговой милиции Фантом при участии батальона полиции особого назначения закрыли шахту, где незаконно добывали уголь.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

По информации правоохранителей, девять человек вели незаконную добычу угля с использованием экскаватора, специального оборудования и дизельных мотопомп для откачки воды. Из них три человека напрямую добывали уголь в копанке на глубине около 100 метров и с помощью самодельного устройства доставляли его на поверхность.

За нелегальную работу под землей наемные работники получали от 2,5 до 5 тысяч гривен за неделю. Добытый незаконным способом уголь распродавался местным жителям за наличные.

На момент выявления правонарушения ориентировочный вес незаконно добытого угля составил около 50 тонн стоимостью около 150 тысяч гривен.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье о незаконной добыче ископаемых (ст. 240 УК Украины). Собранные материалы передали в Нацполицию.




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