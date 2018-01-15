Курс доллара в конце месяца в Украине может вырасти до 29 гривен – эксперт

Курс доллара в Украине растет из-за выплаты процентов по внешнему долгу.

Об этом в комментарии ГолосUA сообщил экономист Александр Охрименко.

«В январе надо платить по внешним долгам, и это повторяется уже который год. Министерство финансов, для того, чтобы не тратить много золотовалютных резервов, покупает валюту на рынке. Экспортеры еще отдыхают, поэтому ее не хватает, соответственно, курс доллара растет», — сказал А. Охрименко.

По его словам, в конце месяца можно ожидать стабилизации курса доллара.

«В конце января возможна ревальвация. Но в двадцатых числах января однозначно могут быть скачки до 29 гривен за доллар. За ними последует откат до 28-27 гривен за доллар, только вот цены снижать вслед за курсом доллара никто не будет», — объясняет Охрименко.

Напомним,на сегодня, 15 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 28,53 грн;

1 евро – 34,63 грн;

10 роSSийских рублей – 5,04 грн.

Таким образом, курс доллара, по сравнению со значениями пятницы, 12 января, повысился на девять копеек. Так дорого официальный доллар не стоил с начала 2015 года, когда был установлен исторический рекорд его дороговизны. Скачок курса доллара в НБУ ранее объясняли сезонными факторами и проволочками в сотрудничестве с МВФ .

Курс евро вырос на 45 копеек, установив новый исторический рекорд. Предыдущий максимум был достигнут 12 января (34,18 грн), а до этого в течение двух лет пиковая стоимость евро составляла 34,04 грн – это значение было зафиксировано в 2015 году. Эксперты полагают, что евро в Украине будет расти и дальше.