Смирились: "Газпром" не будет оспаривать решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом"

Газпром

РоSSийский нефтегазовый холдинг "Газпром" не собирается обжаловать решение, которое принял Стокгольмский арбитражный суд в деле о контракте с "Нафтогазом".

Как заявил журналистам заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев, в этом решении "нет ничего нового". Новость передает Час Пик со ссылкой на СМИ.

На вопрос, будет ли "Газпром оспаривать решение Стокгольмского суда, Медведев ответил: "Зачем? Там ничего нового нет. Решение арбитража вступило в силу".

Напомним, "Нафтогаз" одержал победу в Стокгольмском арбитражном суде над "Газпромом". После этого президент Петр Порошенко сообщил, на каких условиях Украина готова возобновить закупку газа у РоSSии.


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