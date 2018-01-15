«ПриватБанк» предъявил финансовые требования к компании «Днипроавиа» на 1,84 миллиарда гривен

Хозсуд Днепропетровской области в рамках дела о банкротстве компании «Днипроавиа» принял к рассмотрению заявление «ПриватБанка» о признании его денежных требований к авиакомпании на 1,84 млрд. грн.

Об этом пишет FinBalance .

Как отмечается, этот же суд рассматривает еще одно дело - по иску ПриватБанка к ПАО «Авиационная компания «Днипроавиа» о взыскании 444 млн. грн. задолженности по кредитному договору от 21.01.2014.

30 марта 2017 года Хозсуд Днепропетровской области удовлетворил иск Фонда госимущества и расторг договор покупки-продажи от 28 августа 2009 года акций ОАО «Авиационная компания «Днипроавиа» в количестве 111 956 480 штук (94,572% уставного капитала общества), который был заключен между Фондом госимущества и ООО «Галтера».

Согласно решению суда, акции «Днипроавиа» должны были быть списаны в пользу государства. Свои исковые требования ФГИУ обосновывал ненадлежащим исполнением условий договора купли-продажи со стороны ООО «Галтера» (речь шла, в т.ч. о невнесении обещанных инвестиций на 882 млн грн). Судебные споры по этому делу сейчас продолжаются.

В рамках дела о банкротстве «Днипроавиа» о своих денежных требованиях к этой компании заявили в т.ч. ООО «Галтера» (545,9 млн. грн.); ООО «Международный аэропорт «Днепропетровск» (598,8 млн грн), основателем которого является само ПАО «Авиационная компания «Днипроавиа»; ПАО «Днипроазот» (42,2 млн. грн.), связанное с «приватовцами»; ООО «Сентоза ЛТД» (105,6 млн грн), среди конечных бенефициаров которого, по данным госреестра, - в т.ч. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Днипроавиа связывают с группой Приват. По данным НКЦБФР, на конец ІІІ квартала 2017 года владельцем 99,45% акций ПАО «Авиационная компания «Днипроавиа» было ООО «Галтера», основателями которого в свою очередь, по данным госреестра юрлиц, являются ООО «Кельвис»; ООО «Дискора»; ООО «Тасма» ; Алданти Инвестментс Лимитед (Белиз); «Этимо Трейдинг ЛТД» (Британские Виргинские острова); «Файневиа Сайпрус Лимитед» (Кипр).