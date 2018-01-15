«ПриватБанк» предъявил финансовые требования к компании «Днипроавиа» на 1,84 миллиарда гривен

«ПриватБанк» предъявил финансовые требования к компании «Днипроавиа» на 1,84 миллиарда гривен

Хозсуд Днепропетровской области в рамках дела о банкротстве компании «Днипроавиа» принял к рассмотрению заявление «ПриватБанка» о признании его денежных требований к авиакомпании на 1,84 млрд. грн.

Об этом пишет FinBalance.

Как отмечается, этот же суд рассматривает еще одно дело - по иску ПриватБанка к ПАО «Авиационная компания «Днипроавиа» о взыскании 444 млн. грн. задолженности по кредитному договору от 21.01.2014.

30 марта 2017 года Хозсуд Днепропетровской области удовлетворил иск Фонда госимущества и расторг договор покупки-продажи от 28 августа 2009 года акций ОАО «Авиационная компания «Днипроавиа» в количестве 111 956 480 штук (94,572% уставного капитала общества), который был заключен между Фондом госимущества и ООО «Галтера».

Согласно решению суда, акции «Днипроавиа» должны были быть списаны в пользу государства. Свои исковые требования ФГИУ обосновывал ненадлежащим исполнением условий договора купли-продажи со стороны ООО «Галтера» (речь шла, в т.ч. о невнесении обещанных инвестиций на 882 млн грн). Судебные споры по этому делу сейчас продолжаются.

В рамках дела о банкротстве «Днипроавиа» о своих денежных требованиях к этой компании заявили в т.ч. ООО «Галтера» (545,9 млн. грн.); ООО «Международный аэропорт «Днепропетровск» (598,8 млн грн), основателем которого является само ПАО «Авиационная компания «Днипроавиа»; ПАО «Днипроазот» (42,2 млн. грн.), связанное с «приватовцами»; ООО «Сентоза ЛТД» (105,6 млн грн), среди конечных бенефициаров которого, по данным госреестра, - в т.ч. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Днипроавиа связывают с группой Приват. По данным НКЦБФР, на конец ІІІ квартала 2017 года владельцем 99,45% акций ПАО «Авиационная компания «Днипроавиа» было ООО «Галтера», основателями которого в свою очередь, по данным госреестра юрлиц, являются ООО «Кельвис»; ООО «Дискора»; ООО «Тасма» ; Алданти Инвестментс Лимитед (Белиз); «Этимо Трейдинг ЛТД» (Британские Виргинские острова); «Файневиа Сайпрус Лимитед» (Кипр).




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Экспорт польского газа увеличился вдвое по итогам 2017 годаЭкспорт польского газа увеличился вдвое по итогам 2017 года
Бывший топ-менеджер Бахматюка возглавила ГПЗКУБывший топ-менеджер Бахматюка возглавила ГПЗКУ
Минфин фюрера РФ заявил о полном исчерпании и ликвидации Резервного фондаМинфин фюрера РФ заявил о полном исчерпании и ликвидации Резервного фонда
Украина начала активно покупать уголь у РоSSииУкраина начала активно покупать уголь у РоSSии
Польские сыры в Украине при проверке оказались фальсификатомПольские сыры в Украине при проверке оказались фальсификатом
Блок рекламы


Похожие новости
Курс доллара в конце месяца в Украине может вырасти до 29 гривен – экспертКурс доллара в конце месяца в Украине может вырасти до 29 гривен – эксперт
В Киеве ректор сделал себе ремонт на 270 тысяч гривен за счет вузаВ Киеве ректор сделал себе ремонт на 270 тысяч гривен за счет вуза
Действия руководства банка «Хрещатик» привели к 2,5 миллиарда гривен убытка – ФГВФЛДействия руководства банка «Хрещатик» привели к 2,5 миллиарда гривен убытка – ФГВФЛ
«Укроборонпром» продал «Оплотов» и «Булатов» на 3 миллиарда гривен«Укроборонпром» продал «Оплотов» и «Булатов» на 3 миллиарда гривен
В Украине в обороте находится 361,5 миллиарда наличных гривен - НБУВ Украине в обороте находится 361,5 миллиарда наличных гривен - НБУ
"Мотор Сич" отдал управление над филиалом в ОРДО иностранной компании"Мотор Сич" отдал управление над филиалом в ОРДО иностранной компании
Ахметову отдали из бюджета 1,5 миллиарда гривен на погашение долгов вследствие договорняка с властью – экспертАхметову отдали из бюджета 1,5 миллиарда гривен на погашение долгов вследствие договорняка с властью – эксперт
Лондонский арбитраж в 2017 году обязал Ахметова выплатить связанной с Фирташем компании $760 млн за "Укртелеком"Лондонский арбитраж в 2017 году обязал Ахметова выплатить связанной с Фирташем компании $760 млн за "Укртелеком"
Украинский госбанк выдаст миллиардный кредит компании роSSийского олигарха, голосовавшего за аннексию КрымаУкраинский госбанк выдаст миллиардный кредит компании роSSийского олигарха, голосовавшего за аннексию Крыма
Минфин продал гособлигаций почти на миллиард гривенМинфин продал гособлигаций почти на миллиард гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости