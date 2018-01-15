Украина увеличила экспорт малины в ЕС в 52 раза за пять лет

Украина стремительно наращивает свое присутствие на европейском рынке замороженной малины.

Как сообщает « АПК-Информ: овощи и фрукты » со ссылкой на данные таможенной статистики, с начала текущего сезона страна уже экспортирована в ЕС почти в 52 раза больше, чем за такой же период сезона-2013/14.

Так, за июнь-ноябрь нынешнего сезона европейские страны закупили порядка 8 тыс. тонн замороженной малины из Украины. Для сравнения: за аналогичный период 2013 г. экспорт украинской продукции в ЕС не превышал 155 тонн.

При этом спрос на украинскую замороженную малину со стороны стран Евросоюза продолжает расти. Так, по сравнению с июнем-ноябрем 2016 г. поставки указанной продукции в данном направлении увеличились сразу на 43%.