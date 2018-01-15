Украина увеличила экспорт малины в ЕС в 52 раза за пять лет

malina

Украина стремительно наращивает свое присутствие на европейском рынке замороженной малины.

Как сообщает «АПК-Информ: овощи и фрукты» со ссылкой на данные таможенной статистики, с начала текущего сезона страна уже экспортирована в ЕС почти в 52 раза больше, чем за такой же период сезона-2013/14.

Так, за июнь-ноябрь нынешнего сезона европейские страны закупили порядка 8 тыс. тонн замороженной малины из Украины. Для сравнения: за аналогичный период 2013 г. экспорт украинской продукции в ЕС не превышал 155 тонн.

При этом спрос на украинскую замороженную малину со стороны стран Евросоюза продолжает расти. Так, по сравнению с июнем-ноябрем 2016 г. поставки указанной продукции в данном направлении увеличились сразу на 43%.

Отметим, что ЕС выступает главным импортером украинской замороженной малины: на его долю с начала сезона приходится почти 99% поставок. При этом около 60% всего экспортного объема было отгружено на рынок Польши.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Экспорт польского газа увеличился вдвое по итогам 2017 годаЭкспорт польского газа увеличился вдвое по итогам 2017 года
Бывший топ-менеджер Бахматюка возглавила ГПЗКУБывший топ-менеджер Бахматюка возглавила ГПЗКУ
Минфин фюрера РФ заявил о полном исчерпании и ликвидации Резервного фондаМинфин фюрера РФ заявил о полном исчерпании и ликвидации Резервного фонда
Украина начала активно покупать уголь у РоSSииУкраина начала активно покупать уголь у РоSSии
Польские сыры в Украине при проверке оказались фальсификатомПольские сыры в Украине при проверке оказались фальсификатом
Блок рекламы


Похожие новости
Украина из-за морозов увеличила отбор газа из хранилищУкраина из-за морозов увеличила отбор газа из хранилищ
Гройсман: Украине хватит газа и на себя, и на экспортГройсман: Украине хватит газа и на себя, и на экспорт
Украина завершит поставки танков "Оплот" в Таиланд до конца кварталаУкраина завершит поставки танков "Оплот" в Таиланд до конца квартала
Украина за 10 дней выбрала годовую квоту на поставку меда и соков в ЕСУкраина за 10 дней выбрала годовую квоту на поставку меда и соков в ЕС
Украина отложила запрет на закупку "домашнего" молока у селянУкраина отложила запрет на закупку "домашнего" молока у селян
За год количество рейдерских захватов украинских полей увеличилось в 2,5 разаЗа год количество рейдерских захватов украинских полей увеличилось в 2,5 раза
Мировые цены на продовольствие выросли впервые за пять лет - ООНМировые цены на продовольствие выросли впервые за пять лет - ООН
Нью-Йорк подал в суд на пять нефтяных компанийНью-Йорк подал в суд на пять нефтяных компаний
Экспорт польского газа увеличился вдвое по итогам 2017 годаЭкспорт польского газа увеличился вдвое по итогам 2017 года
Рост цен производителей промпродукции за год замедлился более чем в 2 разаРост цен производителей промпродукции за год замедлился более чем в 2 раза
Последние новости
Подгружаем последние новости