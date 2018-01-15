Украина увеличила экспорт малины в ЕС в 52 раза за пять лет
Украина стремительно наращивает свое присутствие на европейском рынке замороженной малины.
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Так, за июнь-ноябрь нынешнего сезона европейские страны закупили порядка 8 тыс. тонн замороженной малины из Украины. Для сравнения: за аналогичный период 2013 г. экспорт украинской продукции в ЕС не превышал 155 тонн.
При этом спрос на украинскую замороженную малину со стороны стран Евросоюза продолжает расти. Так, по сравнению с июнем-ноябрем 2016 г. поставки указанной продукции в данном направлении увеличились сразу на 43%.
Отметим, что ЕС выступает главным импортером украинской замороженной малины: на его долю с начала сезона приходится почти 99% поставок. При этом около 60% всего экспортного объема было отгружено на рынок Польши.
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