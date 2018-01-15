АМКУ вперше не дав кублу Грановського зарубати дизельні тендери залізниці з «валютною формулою» на 1,7 мільярда

Антимонопольний комітет України 12 січня відмовив у задоволенні скарг ТОВ «Зеніт Склад» щодо трьох тендерів філії «Центр забезпечення виробництва» щодо закупівлі дизельного палива на 2018 рік на загальну суму 1,67 млрд грн. Про це повідомляє офіційний сайт ПАТ «Українська залізниця».

Йдеться про оголошені в листопаді тендери на закупівлю 60 тис тонн дизпалива Євро 5 за очікуваною ціною 27 875 грн. за тонну. У тендерній документації його ціна прив’язана за формулою до курсу валют і світових котирувань по десяти днях напередодні рознарядки.

Скаржник стверджував, що застосування формули унеможливлює обчислення ціни за одиницю товару на дату аукціону. Також формула нібито не враховує вартість транспортування палива і містить суперечності щодо можливості перегляду ціни при зміні курсу валюти більше, ніж на 1%, без зміни котирувань Platts.

Крім того, «Зеніт Склад» вважав, що один з пунктів форми цінової пропозиції суперечить закону «Про публічні закупівлі», бо дозволяє замовнику приймати рішення на підставі власного бачення вигідності, а не закону:

«3. Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу тендерну пропозицію згідно з умовами тендерної документації, та розуміємо, що ви не обмежені в прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для вас умовами. »

Адмінколегія АМКУ не задовольнила ці вимоги, однак подробиці наразі не відомі – рішення буде опубліковано за кілька днів.

Це рішення АМКУ є першим прийнятим на користь «Укрзалізниці» за останні роки по тендерам з прив’язкою ціни дизпалива до світових котирувань та курсу валют. Раніше ці торги незмінно блокувались скаргами різних учасників ринку, у тому числі фірмами «Атлантік груп» і «Дайджест груп», які у свою чергу пов’язані з нинішнім скаржником «Зеніт склад».

Столичний «Зеніт Склад» Андраніка Хумаряна зі статутним капіталом 2 тис грн. раніше не брав участі у державних тендерах.

За даними «YouControl» , у 2016 р. засновником і директором був Олександр Боднар. Він володіє та керує ПП «Тек Енерджі Транс» і ТОВ «Торговий дім «Атлантік».

«ТД «Атлантік» торік також блокував тендер «Укрзалізниці» на закупівлю дизельного палива з «формульним ціноутворенням». А також блокував паливні тендери армії, виграні ТОВ «Вог Аеро Джет». Окрім блокування торгів «Атлантік» розігрував із пов’язаною фірмою закупівлі постільної білизни для залізниці.

«ТД «Атлантік» вказував на торгах адресу електронної пошти kulon2015@ukr.net, яка належить ТОВ «Кулон Груп». Номінальним бенефіціаром «Кулон груп» є Інна Свиридовська – член ревізійної комісії ПАТ «Нерухомість столиці» та бенефіціар низки компаній із групи «НЕСТ» Володимира Трофименка. У свою чергу Трофименко є інвестором фірми «Трейд коммодіті» і затримувався детективами НАБУ по справі про поставки палива армії, по якій також затримувався замміністра оборони.

Ще одним інвестором «Трейд Коммодіті» є Андрій Адамовський, бізнес-партнер нардепа від БПП Олександра Грановського.

Із серпня 2016 р. «Кулон Груп» отримала підрядів на 25,54 млн грн., майже всі – в армії, облавтодорів і залізниці. Крім того, вона брала участь у розіграші закупівлі ПАТ «Центренерго» мазуту за завищеними цінами.

Нинішній власник скаржника «Зеніт Склад» Хумарян також керує ТОВ «Нова Скіфія» (засновником фірми є офшор «Адмісар Лімітед» («Admisar Limited», Кіпр)), та ТОВ «Піч-Трейд».

Засновником «Піч-трейду» була ліквідована в липні 2017 р. британська фірма «Мідкорп Пропертіз Ллп» (Британія), а кінцевим бенефіціаром через останню – Євгенія Козиліна зі Славутича.

У свою чергу «Midcorp Properties Llp» і Козиліна значаться засновником та бенефіціаром ТОВ «Дайджест Груп». У 2015 р. ця фірма домоглася в АМКУ відміни двох лотів дизельних торгів «Укрзалізниці».