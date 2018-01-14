На выращивании голубики можно зарабатывать десятки тысяч долларов

За первые девять месяцев года из Украины экспортировали почти 2000 тонн голубики и клюквы в страны ЕС . Это примерно в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2016 (1,3 тысячи тонн). 60% собранной голубики продали в Европу (Нидерланды, Великобритания), остальные — в Беларусь (де-факто реэкспорт в РоSSию).

Об этом заявила Татьяна Гетьман в интервью газете « Экспресс ».

Голубика является дорогой для внутреннего потребления, поэтому 90% урожая Украина экспортирует. Основными покупателями замороженной клюквы стали Молдова и Германия (вся отечественная красная ягода, которая экспортируется, — дикорастущая).

При этом в текущем сезоне минимальная цена на голубику в хозяйствах была на уровне 90 — 100 грн / кг (2,87 — 3,19 евро / кг). В торговых сетях темно-синюю ягоду предлагали по 180 — 200 грн / кг (5,74 — 6,38 евро / кг). На экспорт хозяйства отправляли голубику в разгар сезона по 150 — 180 грн / кг (4,78 — 5,74 евро / кг). Цены держались на высоком уровне, потому что в Европе был неурожай голубики. Килограмм свежих ягод клюквы реализовывали по 50 — 70 гривен, — отмечает эксперт.

По ее словам в Украине новые плантации голубики закладывались уже с учетом европейских требований. «Наши крупнейшие хозяйства получили сертификат Global Gap, благодаря которому можно продавать свежую голубику даже в супермаркетах Великобритании. А этот рынок очень требователен к качеству и безопасности», — говорит Татьяна Гетьман.

По ее оценке, голубика очень рентабельна для выращивания украинскими фермерами. Можно достигать и 150 — 300% прибыли. «Думаю, со временем внутренняя цена на голубику снижаться, потому что производство будет расти. В последующие годы вступать в фазу плодоношения новые плантации. Самостоятельно сформировать экспортный объем владельцам небольших участков будет трудно, поэтому они будут ориентироваться на внутренний рынок, где конкуренция будет расти, затем — снижаться цена», — резюмировала эксперт.