Французский концерн отзовет более 12 миллионов банок зараженного детского питания по всему миру

Французский молочный концерн Lactalis отзовет более 12 миллионов банок зараженного сальмонеллой детского питания из 83 стран.

Об этом заявил глава концерна Эммануэль Бенье в интервью еженедельнику Journal du Dimanche.

«В общей сложности будет отозвано более 12 миллионов банок в 83 странах», — заявил Бенье. Он подчеркнул, что концерн «никогда не собирался ничего скрывать», и руководство компании готово сотрудничать со следствием.

«Наша задача — поставлять здоровую продукцию на рынок. И если этого не было, то мы за это отвечаем… Есть иски, будет проведено расследование. Мы сотрудничаем с правосудием, предоставляя им все требуемые данные», — отметил он.

Бенье также заверил, что компания извлечет «необходимые уроки» из этого инцидента и будет работать над улучшением санитарного контроля.

«Мы извлечем уроки из этого кризиса и по согласованию с властями ужесточим санитарный контроль. Нашим главным приоритетом является максимальная безопасность», — заключил глава концерна.

По словам министра здравоохранения Франции, всего в стране от зараженного сальмонеллой детского питания пострадали 35 детей. С 8 декабря новых случаев заражения не зафиксировано.

Ранее министерство экономики Франции запретило к потреблению, реализации и экспорту более 600 партий произведенного молочным концерном Lactalis детского питания из-за риска заражения сальмонеллой. Тогда концерн отозвал семь тонн питания по всему миру.