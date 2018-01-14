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2018-01-14
8,54 мільярди минулого тижня
Юристи «Нафтогазу» для спорів з «Газпромом», паливо і напіввагони «Укрзлазіниці», дороги Кіровоградщини, харчування солдатів, порт в Маріуполі.
З 7 по 13 січня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 9,30 тисяч закупівель на загальну суму 8,54 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 2,78 млрд грн.
|Замовник
|млн. грн.
|Підрядник
|Предмет угоди
|1. Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області
|892,46
|ДП «Кіровоградський облавтодор»
|Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Кіровоградській області
|2. Філія «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця»
|299,94
|ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»
|вантажний напіввагон загального призначення 250 од.
|3. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця»
|780,69
|ТОВ «Оптімусойл»
|Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення та штучних споруд на них у Черкаській області
|4. ПАТ «НАК «Нафтогаз України»
|150,09
|«Covington & Burling LLP»
|забезпечення захисту прав та інтересів України під час врегулювання спорів, пов’язаних із втратою або неможливістю використання Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» майна та неотриманням нею доходів на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, внутрішніх морських вод і територіального моря України навколо Кримського півострова, території виключної (морської) економічної зони України вздовж узбережжя Кримського півострова та прилеглого до узбережжя континентального шельфу України, на які поширюється юрисдикція органів державної влади України відповідно до норм міжнародного права, Конституції та законів України, внаслідок тимчасової окупації Автономної Республіки Крим
|5. Адміністрація Маріупольського морського порту
|136,63
|ТОВ Підприємство «Маст-Буд»
|Будівельно-монтажні роботи з будівництва об’єкту «Реконструкція гідротехнічної частини причалу № 4 морського порту Маріуполь (МФ ДП «АМПУ»)
|6. ПАТ «НАК «Нафтогаз України»
|135,88
|«Wikborg Rein Advokatfirma AS»
|забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спору між Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та ПАТ «Газпром»
|7. ПАТ «Укргазвидобування»
|122,20
|Управління поліції охорони в Полтавській, Харківській, Львівській областях
|Послуги з охорони об’єктів
|8. КП «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради
|112,21
|ПАТ «ДТЕК «Дніпрообленерго»
|Електрична енергія
|9. Міністерство оборони України
|83,79
|ТОВ «Преміум фінанс груп»
|Продукти харчування та сушені продукти різні
|10. Департамент комунального господарства Харківської міської ради
|70,00
|АК «Харківобленерго».
|послуги з постачання електроенергії для зовнішнього освітлення міста
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