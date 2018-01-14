Новачок за 39 мільйонів продав чиновникам Філатова для шкіл газ дешевше від ціни «Нафтогазу»
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради 5 січня за результатами тендеру уклала угоду з ТОВ «Укр Газ Ресурс» про постачання природного газу навчальним закладам на 38,77 млн грн. Про це повідомляється у системі
У 2018 році поставлять 3,98 млн куб. м газу по 9 745 грн. за тисячу кубометрів.
Це на 10% дешевше за січневий тариф ПАТ «НАК «Нафтогаз України» за умови оплати після або протягом періоду поставки, який становить
Ціна угоди на 11% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 43,54 млн грн.
За даними системи
Згодом «Укр Газ Ресурс» переоформили на Андрія Кучкова, а директором став Віктор Денисович. Останній також очолює ТОВ «Еко Індустрія» брата Олексія Денисовича.
Із Кучковим прописана його мати Наталія Кучкова, співвласниця ТОВ «Спецбудсервіс».
Усього переможець виграв тендерів на 69,79 млн грн., з яких нинішній – найбільший.
Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ «Енерго-сервісна компанія «Еско-Північ» екс-міністра екології Миколи Злочевського.
ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння» не допустили до аукціону за відсутність гарантійного листа про не перебування під санкціями, довідки про персональні дані та документів підписанта пропозиції.
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