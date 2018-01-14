Виталий Кличко будет менять в Киеве изношенные трубы
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что почти 90% коммуникаций столицы изношены и требуют замены.
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«В Киеве есть проблема изношенности труб, которые не заменялись десятками лет. Мы видим, в каком состоянии дороги, но мы не видим, в каком состоянии коммуникации под землей», — заявил Кличко.
По его словам, именно по этой причине в Киеве случаются частые прорывы труб.
«Мы работаем над разработкой комплексной программы по замене коммуникаций, которую впоследствии примем», — добавил градоначальник.
По его словам, это огромные финансовые вливания. Разрабатываемая программа предусматривает модель комплексного финансирования — из государственного и городского бюджетов, а также за счет средств инвесторов.
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