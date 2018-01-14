Будут ли получать пенсию безработные украинцы
Украинцы, которые работают неофициально или не работают вообще, не смогут получать пенсию. Государство будет платить им пособие, размер которого будет существенно отличаться от обычной пенсии.
По мнению Ланового, такая ситуация является несправедливой в контексте солидарной пенсионной системы, которая предусматривает, что работающие украинцы отвечают за содержание неработающих. Еще одна проблема заключается в том, что размер минимальной пенсии установлен ниже прожиточного минимума.
Действующая пенсионная система отличается еще одним значительным недостатком — высоким размером максимальной пенсии. Пока одни пенсионеры получают порядка 1,4 тыс. грн (размер минимальной пенсии), другим государство платит более 10 тыс. грн.
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