Прокуратура не змогла повернути Києву землю, яка в 36 разів перевищує розташований на ній склад велосипедів

Господарський суд Києва відмовив у задоволенні позову заступника столичного прокурора, який хотів скасувати рішення Київської міськради про передачу ТОВ «Ардіс» земельної ділянки площею 0,86 га на вул. Берковецькій, 1 у Святошинському районі. Про це свідчить ухвала суду від 13 грудня.

У 2010 році «Ардіс» отримав у власність нежилу будівлю виробничо-складського призначення площею 240 кв м, на вул. Берковецька, 1.

У кінці 2016 року Київська міськрада за цією адресою передала «Ардіс» земельну ділянку площею 0,86 га для експлуатації та обслуговування виробничо-складської будівлі. Після чого у 2017 році було укладено договір оренди строком на 10 років (кадастровий номер ділянки 8000000000:75:300:0002).

У позові прокурор зазначив, що площа землі у 36 разів перевищує площу нерухомого майна, яке на ній розташоване. А «Ардіс» міг набути право користування тільки ділянкою площею 240 кв м. Орендувати ж землю , що не знаходиться під спорудою, можна було лише на конкурентних засадах.

Крім того, земля була відведена за рахунок земельної ділянки, яка на підставі рішення виконкому Київської міськради депутатів трудящих від 12.04.1949 року відводилась заводу «Червоний екскаватор» під будинок відпочинку, піонерський табір та фруктовий сад. Проте Київрада не приймала рішення про припинення права користування ділянкою попереднім користувачем.

За даними ж Генплану, спірна земельна ділянка відноситься до категорії садибної житлової забудови, проте земельну ділянку було передано в оренду для цілей, які не відповідають Генплану.

Суддя Олена Чинчин зауважила, що законодавство не встановило чіткі норми розмірів ділянок, що можуть передаватись в оренду для виробничих цілей власникам нерухомого майна, розташованого на цих землях. Тому площа ділянки може перевищувати 240 кв м. Крім того, при формуванні ділянки потрібно враховувати не лише ту частину, яка зайнята під будівлею або спорудою, а й частину земельної ділянки, яка необхідна для її обслуговування: забезпечення під’їзду спецтехніки, місця тимчасового складування продукції, місць загального користування для працівників тощо.

Суд встановив, що Київрада передала ділянку без порушень цільового призначення, земля не входить до території детального плату території (ДПТ) масиву Берковець.

Суд також зазначив, що згідно з інформацією комунальної організації «Інститут Генплану м. Києва», раніше територія по вул. Берковецькій, 1 за функціональним призначенням належала до території житлової садибної забудови. Втім, інститут, підкорегував Генплан на замовлення Київради і змінив призначення на територію комунально-складську та інженерного обладнання для реконструкції, експлуатації та обслуговування виробничо-складських будівель. В результаті, суд не задовольнив позов прокуратури.

Власниками ТОВ «Ардіс» є кияни Сергій Бабичевський та Петро Ничик, який очолює підприємство. Компанія «Ардіс» займається виготовленням та продажем велосипедів, вона зареєстроване на вул. Берковецькій, 1. Ничик також володіє ТОВ «Веломост».

Згідно з даними Кадастрової карти, по-сусідству зі спірною ділянкою за тією ж адресою вул. Берковецькій, 1 з 2013 року «Ардіс» орендує трохи більшу земельну ділянку площею 1,37 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (кадастровий номер 8000000000:75:300:0018), на якій розташоване головне приміщення «Ardis».

Поруч фірма має у власності ще одну ділянку (кадастровий номер 8000000000:75:300:0018) площею 0,10 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Її адреса – Київ, хутір Берковець, Святошинський р-н, хутір Берковець,1.