Конотопський авіазавод замовив швейцарським юристам представницькі послуги на $379 тисяч

ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» ДК «Укроборонпром» 29 листопада уклало угоду з компанією «Niederer Kraft & Frey AG» (Швейцарія) про послуги з юридичного консультування та юридичного представництва на $379 тис, або 10,19 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Представницькі послуги у Швейцарії замовили строком до кінця 2025 року, тобто на вісім років та один місяць. Решта деталей невідомі, оскільки договір не був опублікований.

«Niederer Kraft & Frey AG» – це провідна швейцарська юридична фірма.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Минфин фюрера РФ заявил о полном исчерпании и ликвидации Резервного фондаМинфин фюрера РФ заявил о полном исчерпании и ликвидации Резервного фонда
Экспорт польского газа увеличился вдвое по итогам 2017 годаЭкспорт польского газа увеличился вдвое по итогам 2017 года
Украина начала активно покупать уголь у РоSSииУкраина начала активно покупать уголь у РоSSии
Украина снизила импорт газа из-за теплой зимыУкраина снизила импорт газа из-за теплой зимы
Польские сыры в Украине при проверке оказались фальсификатомПольские сыры в Украине при проверке оказались фальсификатом
Блок рекламы


Похожие новости
Усі кременчуцькі школи заплатили партнеру депутата за юридичні послуги
«Приватбанк» замовив картки Master card Debit PayPass в шість разів дорожчі від «Укрексімбанку»
«СхідГЗК» замовив рідній фірмі «журилівців» газу на 139 мільйонів
У Кличка виставили на конкурс тисячу транспортних зупинок з відсічкою для малого бізнесу
Збитковий водоканал на чолі зі «свободівцем» купив Skoda за 600 тисяч з конструкціями для дитячих крісел
«Турбоатом» замовив «Електроважмашу» чотири гідрогенератори за 665 мільйонів
«Нафтогаз» скупився планшетами iPad на 710 тисяч«Нафтогаз» скупився планшетами iPad на 710 тисяч
Держкомбінат Фірташа за 13 мільйонів замовив «прокладці» Фірташа ільменіт удвічі дорожче експорту
«Укртрансгаз» замовив «Гепарду» паливо на наступний рік за 52 мільйони
«Вишка» дала прокуратурі шанс забрати у Бриля&Ко 50 тисяч гектарів угідь під Києвом
Последние новости
Подгружаем последние новости