Конотопський авіазавод замовив швейцарським юристам представницькі послуги на $379 тисяч

ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» ДК «Укроборонпром» 29 листопада уклало угоду з компанією «Niederer Kraft & Frey AG» (Швейцарія) про послуги з юридичного консультування та юридичного представництва на $379 тис, або 10,19 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро» .

Представницькі послуги у Швейцарії замовили строком до кінця 2025 року, тобто на вісім років та один місяць. Решта деталей невідомі, оскільки договір не був опублікований.