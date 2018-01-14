Украинцам в апреле пересмотрят тарифы на газ

По действующему постановлению правительства цена на газ будет пересматривается дважды в год. В следующий раз — в апреле 2018 года. А следом, за подорожанием газа, могут подорожать горячая вода и отопление.

Учитывая, что цены на европейском хабе растут (а тариф формируется на основе импортного паритета), а гривна девальвирует, избежать подорожания газа в Украине не удастся, пишет facenews.

В МВФ настаивают, что голубое топливо должно было подорожать еще в октябре этого года, однако в Кабмине обещают, что поднимать тарифы в этом отопительном сезоне не станут.

Как известно, стоимость газа своим постановлением определяет Кабмин, остальные тарифы устанавливает Нацкомиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Глава комиссии Дмитрий Вовк несколько недель назад заявил, что в процессе рыночного формирования тарифа на газ произошла «задержка» — фактически действующая цена уже устарела. После того, как Кабмин пересмотрит стоимость голубого топлива, поставщики тепла и горячей воды должны обратиться в НКРЭКУ с просьбой повысить их тарифы. Тепло и горячая вода могут подорожать пропорционально газу — на 20%.