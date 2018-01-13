До конца месяца бензин подорожает на 1 гривну – эксперт

До конца месяца бензин подорожает на 1 гривну – эксперт

До конца месяца бензин подорожает на 1 гривну по отношению к нынешнему уровню цен.

Такую точку зрения в комментарии корреспонденту ГолосUA высказал эксперт топливного рынка, директор специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.

«В настоящее время сложились экономические предпосылки для подорожания бензина и дизельного топлива, по меньшей мере, на одну гривну по отношению к нынешнему уровню цен до конца месяца. Это объясняется двумя причинами. Первое – падение курса гривны относительно доллара и евро и подорожанием нефтепродуктов на границе Украины из-за спекуляций на рынке нефти», - заявил эксперт.

По словам Г. Рябцева,  если суммировать эти два фактора, то получается рост примерно на 1 гривну 20 копеек.

 «Если в дальнейшем курс гривны будет падать, то на цене плюс одна гривна стоимость нефтепродуктов не остановится и подорожание продолжиться. Вся дальнейшая динамика стоимости нефтепродуктов будет зависеть от политики НБУ», - отметил он.

Напомним, с 11 по 12 января 2018 года цены на бензин и дизтопливо (ДТ) на АЗС резко двинулись вверх. В частности национальные операторы WOG и Shell повысили цены на 10-50 коп./л.

Так, на АЗС WOG литр бензина А-92 подорожал до 30,95 грн/л, А-95 – 31,95 грн/л, А -95 Премиум – 32,95 грн/л. Дизтопливо подорожало до 29,45 грн/л, ДТ Премиум – 31,45 грн/л.

Об этом сообщили в консалтинговой компании UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов Украины.

Кроме того, стоимость ДТ на 10-50 коп./л повысилась на АЗС БРСМ-Нафта и AMIC.

В регионах также продолжилось повышение цен. Стоимость бензинов и ДТ топлива росла на заправках Татнефти, Параллели и Народной.

Кроме того, в харьковской сети Укргаздобыча подорожали бензин А-92 и ДТ, а в полтавской сети BVS - А-92.

Таким образом, по состоянию на 12 января средние цены на бензины и ДТ на украинских АЗС выросли на 6-8 коп./л – до: А-92 - 27,81 грн/л, А-95 - 28,60 грн/л, А-95 Премиум - 29,98 грн/л, ДТ - 26,40 грн/л, и ДТ Премиум - 28,90 грн/л




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