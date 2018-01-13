Стоимость доллара может составить 30,1 гривны на конец зимы – экономист

Стоимость доллара может составить 30,1 гривны на конец зимы – экономист

Стоимость доллара может составить 30,1 на конец зимы, если правительство решит выполнить и перевыполнить план девальвации.

Такую точку зрения в комментарии корреспонденту ГолосUA высказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

«Уже больше как два года девальвация, которая происходит, носит искусственный характер. Ее специально провоцирует правительство вместе с НБУ. И про дальнейшие планы искусственной девальвации правительство откровенно прогнозировало в главном финансовом документе страны – государственном бюджете на 2018 год, в котором ожидаемый курс под конец 2018 года - 30,1 гривны за доллар.  Это означает, что правительство вместе с НБУ и дальше планируют искусственно девальвировать гривну. Почему они это делают? Потому что очевидно, что действующее правительство решило идти по хорошо протоптанной дороге своих предшественников, когда все свои вопросы они закрывали и закрывают за счет девальвации гривны. Это очень легкая дорога, потому что так убиваются сразу два зайца. Во-первых, идет наполнение, выполнение и перевыполнение центральных и местных бюджетов через инфляционный эффект, который идет после девальвации. Во-вторых, удовлетворяются аппетиты наших знаменитых экспортеров», - заявил экономист.

По словам А. Новака, что касается прогноза по курсу гривны к доллару на конец зимы, то он зависит от планов правительства. Если они решат выполнить и перевыполнить план девальвации, то 30,1 гривны за доллар может быть уже до конца зимы.

Напомним, как говорится в комментарии заместителя главы Национального банка Украины Олега Чурия, действие временных факторов, которые привели к удешевлению гривны в начале текущего года, может быть нивелировано в течение года благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре для товаров отечественного экспорта.

«Действие временных факторов в начале года может быть нивелировано в течение остального года благодаря благотворному влиянию фундаментальных факторов, в том числе внешней ценовой конъюнктуры для товаров отечественного экспорта, как это было в 2017 году», - отметил Чурий.

Он напомнил, что после перехода Украины на плавающий обменный курс гривни в 2015 году на валютном рынке наблюдается определенная сезонность, и уже третий год подряд в первые месяцы года растет спрос на валюту со стороны импортеров, которые формируют запасы товаров на новый год, при этом снижаются поступления валюты со стороны аграриев. «Эти сезонные факторы являются ключевой причиной усиления колебаний курса гривны на межбанковском валютном рынке и с начала января этого года.

 Сезонный спад деловой активности, преимущественно в аграрном секторе, приводит к сокращению поступлений валютной выручки от экспорта продовольственных товаров, в то время как на рынке есть повышенный спрос на валюту со стороны импортеров», - добавил Чурий. Он также подчеркнул, что курс гривны девальвировал за прошлый год лишь на 3%, несмотря на отдельные периоды усиленных колебаний. По словам Чурия, для смягчения влияния этих факторов Нацбанк продолжает сохранять присутствие на межбанковском валютном рынке, и с начала текущего года для поддержки гривны продал 53,5 млн долл. «Национальный банк имеет достаточно ресурсов и для дальнейшего сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке в случае необходимости - международные резервы составляли 18,8 млрд долл. США на начало января», - отметил он.




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