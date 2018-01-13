Шведская турфирма ищет сотрудников, которые будут спать в гамаке за деньги
В Швеции объявили необычную вакансию, на которой надо полностью расслабиться и отдыхать. Туроператор
Об этом сообщает
Обязанности очень "сложные": лежать на шезлонге в помещении, усыпанном песком, и изображать туриста в летней одежде и шлепанцах. Можно слушать музыку, читать книги, медитировать и дремать.
Главное - полностью игнорировать стресс и беготню клиентов, а сосредоточиться на своем собственном отдыхе.
Контракт с сотрудником заключается на две недели, он получит фиксированную почасовую оплату. Авторы вакансии гарантируют, что зарплата "слишком высокая по отношению к производительности".
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В графе "Образование" работодатель выразил надежду, что кандидаты проспали свое обучение.
Напомним, ранее сообщалось, если говорить о возрасте программистов в Украине, то почти половина – это люди в возрасте от 26 до 35 лет. 29% соискателей находятся в возрасте до 25 лет, а 23% – более 36 лет.
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