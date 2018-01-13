Шведская турфирма ищет сотрудников, которые будут спать в гамаке за деньги

В Швеции объявили необычную вакансию, на которой надо полностью расслабиться и отдыхать. Туроператор Tui в Стокгольме через свой сайт ищет четырех сотрудников, которые будут имитировать пляжный отдых перед посетителями офиса.

Об этом сообщает Страна.

Обязанности очень "сложные": лежать на шезлонге в помещении, усыпанном песком, и изображать туриста в летней одежде и шлепанцах. Можно слушать музыку, читать книги, медитировать и дремать.

Главное - полностью игнорировать стресс и беготню клиентов, а сосредоточиться на своем собственном отдыхе.

Контракт с сотрудником заключается на две недели, он получит фиксированную почасовую оплату. Авторы вакансии гарантируют, что зарплата "слишком высокая по отношению к производительности".

Соискателей просят написать несколько строк о себе и приложить свою фотографию в максимально расслабленной позе. Дедлайн - 14 января

В графе "Образование" работодатель выразил надежду, что кандидаты проспали свое обучение.

Напомним, ранее сообщалось, если говорить о возрасте программистов в Украине, то почти половина – это люди в возрасте от 26 до 35 лет. 29% соискателей находятся в возрасте до 25 лет, а 23% – более 36 лет.

