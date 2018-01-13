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2018-01-13
Пенсии за январь профинансированы наполовину, - ПФУ
По состоянию на 12 января 2018 года пенсии за январь профинансированы на 53% месячной потребности.
Об этом передает
“По состоянию на 12 января 2018 года направлено 16,1 млрд грн на выплату пенсий, что составляет 53% месячной потребности”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что выплата пенсий через почтовые отделения и учреждения банков осуществляется по установленному графику.
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