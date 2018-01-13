Действия руководства банка «Хрещатик» привели к 2,5 миллиарда гривен убытка – ФГВФЛ

Действия руководства банка «Хрещатик» привели к 2,5 миллиарда гривен убытка – ФГВФЛ

Действия руководства, наблюдательного совета и владельцев неплатежеспособного банка "Хрещатик" привели к 2,5 млрд гривен убытка финучреждения.

Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физлиц по итогам анализа неплатежеспособности банка.

Сообщается, что в период с мая по ноябрь 2017 года проводился анализ неплатежеспособности (forensic) банка "Хрещатик", который инициировал департамент расследования противоправных действий ФГВФЛ. Согласно его результатам, начиная с 2013 года действия руководства, набсовета и владельцев не были направлены на получение прибыли и повышение финансовой устойчивости банка. В частности, в этот период банк не соблюдал принцип обеспеченности кредитования, выдавая значительную долю необеспеченных кредитов.

Кроме того, банк покупал ценные бумаги в виде облигаций эмитентов - потенциально связанных лиц, которые на сегодняшний день остаются непогашенными. Данные операции привели к ущербу в размере 1,286 млрд гривен. Ликвидность банка постоянно ухудшалась с 2014 года, а руководство продолжало политику снижения высоколиквидных активов.

 "Комплексным анализом неплатежеспособности ПАО "КБ "ХРЕЩАТИК" выявлено проведение сомнительных операций и действий (бездействия) руководства банка, наблюдательного совета и его владельцев, которые привели к убыткам банка на сумму более 2,5 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, в июле 2017 года Высший админсуд признал незаконность банкротства банка "Хрещатик". 5 апреля 2016 года Национальный банк признал его неплатежеспособным. Процедура ликвидации банка была начата 6 июня 2016 года и будет продолжаться до 5 июня 2018 года включительно.
Ранее сообщалось, что должностные лица банка "Киевская Русь" подозреваются в растрате 500 млн гривен рефинансирования Национального банка Украины.


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