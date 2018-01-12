«Укроборонпром» продал «Оплотов» и «Булатов» на 3 миллиарда гривен

«Укроборонпром» продал «Оплотов» и «Булатов» на 3 миллиарда гривен

В 2017 году ГП "Завод им. Малышева", входящий в состав ГК "Укроборонпром", продал боевых машин более чем 3 миллиарда гривен.

Об этом сообщили в  пресс-службе ГК "Укроборонпром ".

"Такой результат был достигнут благодаря 100% выполнению заводом всех поставленных задач в срок. В том числе - завершение плановых отправок танков БМ "Оплот" для Королевства Таиланд в 2017 году", - говорится в заявлении.

Отмечается, что последняя партия боевых машин прошла стационарные и полевые испытания, вся продукция была проверена заказчиком, получила соответствующие сертификаты и 27 декабря - отправлена.

"По контракту с Таиландом заводу Малышева осталось сдать заказчику всего несколько боевых машин. На предприятии планируют завершить выполнение договоренностей в I квартале 2018 года", - добавляют в концерне.

Кроме того, завод завершил отправку очередной партии моторно-трансмиссионных установок для Республики Пакистан - отгружена уже пятая партия.

"Моторно-трансмиссионные установки представляют собой комплекты, в которые входят двигатель, трансмиссия, системы обслуживания двигателя, система очистки воздуха, бронированной крыши. В дальнейшем все эти комплекты будут устанавливаться на пакистанские боевые машины "Аль-Халид-1"", - поясняют на предприятии.

Кроме того сообщается, что в настоящее время, "Завод им. Малышева" готов приступить к выполнению государственного оборонного заказа по изготовлению танков "Оплот" для Вооруженных сил Украины.

В "Укроборонпроме добавляют", что в 2014 году объем реализации продукции был в 20 раз меньше и составлял лишь около 150 миллионов  гривен.

Напомним, В 2017 году государственный концерн "Укроборонпром" передал Вооруженным силам 3,673 тыс. единиц военной техники и вооружения, обеспечив выполнение государственного оборонного заказа на 100%.

Так, благодаря им было передано более полусотни танков «Булат», восстановленных на харьковском ГП «Завод им. Малышева», десятки новых БТР-4 и БТР-3 от ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова» и «Киевского бронетанкового завода», новые РЛС и средства РЭБ от КП «Научно-производственный комплекс «Искра», ракетное вооружение от КБ «ГККБ «Луч»и ГАХК «Артем».




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