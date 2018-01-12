В Украине сократилось производство подсолнечного масла
В ноябре текущего 2017/18 МГ, производство подсолнечного масла крупными и средними предприятиями составило 478,5 тыс. т. Это на 6,5% меньше по сравнению с прошлым месяцем (511,7 тыс. т) и на 9,6% ниже показателя ноября 2016 г., когда производство вышло на рекордный для этого периода уровень – 529,1 тыс. т.
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В первые три месяца текущего маркетингового года объемы переработки подсолнечника держатся на высоком уровне, однако по сравнению с прошлым рекордным годом выпуск подсолнечного масла сократился на 7,5% до 1336 тыс. т против 1444,5 тыс. т годом ранее.
Прогнозируется, что в 2017/18 МГ производство подсолнечного масла сократится на 9%.
Напомним, экспорт товаров и услуг из Украины за 9 месяцев вырос на 6 млрд долл. и составил 38,1 млрд долларов по сравнению из аналогичным периодом 2016 года.
В топ-10 крупнейших стран-партнеров Украины, кроме ЕС (28) и РоSSии, входит также Турция - на ее долю приходится 5,8% общего экспорта украинских товаров, Индия - 5,1%, Китай - 4,5%, Египет - 4,5%, Беларусь - 2,6%, США - 1,9%, Молдова - 1,6%, Иран - 1,4%.
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Финансы
12.01.2018 16:35